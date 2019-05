Le case popolari non vanno abbattute | ma ripensate

Procedura Ue contro la Regione Lazio per discriminazione ai rom sulle case popolari : Nell’assegnazione delle case popolari, secondo l’Unione Europea, “le popoLazioni rom sarebbero discriminate”. Lo afferma l’assessore al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore nella sua informativa in Consiglio regionale. L’Ue avrebbe quindi aperto una Procedura di pre-infrazione nei confronti della Regione Lazio, chiedendo una serie di informazioni nell’ottica della della direttiva 2000/43 ...

Procedura Ue contro Regione Lazio per assegnazione case popolari : "Discriminate le popolazioni rom" : Lo fa sapere l'assessora al Bilancio, Sartore. La commissione obietta che "la richiesta di requisiti quali la residenza e lo sfratto che, per la loro situazione di fatto" non è dimostrabile

case popolari - Ue : “I rom nel Lazio sono discriminati”. Bruxelles apre una procedura di pre-infrazione : L’Unione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione nei confronti della Regione Lazio riguardo all’assegnazione delle Case popolari alle persone di etnia rom. Ad annunciarlo è stato l’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, nella sua reLazione informativa in Consiglio regionale affermando che per la Ue “le popoLazioni rom sarebbero discriminate”. Sartore ha anche aggiunto che da Bruxelles sono state richieste ...

case popolari di via Spagnolo a Verona - i residenti : 'Viviamo nel disagio' : Quartiere San Massimo, via Spagnolo, appena dieci minuti dal centro di Verona. All’interno di un ampio giardino si trova un complesso di tre piani: sugli scrostati muri grigi ci sono delle piccole finestre rosse e su un lato dell’edificio una lunga apertura chiusa da una rete ricorda una piccionaia. Molte tapparelle sono abbassate e potrebbero suggerire che quell’edificio sia abbandonato, ma basta notare il bucato appeso a diversi balconi per ...

Tutta la verità sui 18 punti in più ai rom nelle graduatorie per le case popolari : Diciotto punti. L’incubo che sta agitando i sonni di molti in questi giorni - dalla sindaca Raggi, oggi strigliata da Di Maio, a CasaPound - sulla base della quale i rom scalerebbero più facilmente la graduatoria, assicurandosi un punteggio più alto, per accedere agli alloggi comunali, sta Tutta in 18 punti. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Campidoglio mentre da Casal Bruciato CasaPound tornava a chiedere che gli ...

Il problema non sono i rom ma la mancanza di case popolari : Sfogliare l'ultima graduatoria pubblicata dal dipartimento delle Politiche abitative del Campidoglio aiuta a comprendere la dimensione del problema che in questi giorni alimenta le proteste a Casal Bruciato, dove alcuni residenti sono in rivolta perché un alloggio di edilizia residenziale pubblica è

"Rom privilegiati per le case popolari? Non è vero - avvantaggiati solo per avere famiglie numerose" : “Il 70 per cento delle case popolari di Roma, costruite negli anni ’60 e nel decennio successivo, è stato pensato, in gran parte per ospitare famiglie numerose, come erano quelle italiane all’epoca. Si tratta di alloggi in prevalenza grandi che, nel rispetto della legge regionale che ne vincola l’assegnazione, devono essere date a nuclei familiari numerosi”. Ecco il motivo per cui “c’è ...

Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato : 'Buffona - una vergogna le case popolari ai rom' : ' vergogna, buffona . Non sei la nostra sindaca'. Virginia Raggi è arrivata scortata nelle palazzine di via Sebastiano Satta a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi contro la quale è ...

Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato : "Buffona - una vergogna le case popolari ai rom" : "vergogna, buffona. Non sei la nostra sindaca". Virginia Raggi è arrivata scortata nelle palazzine di via Sebastiano Satta a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi contro la quale è scattata la protesta dei residenti per l'assegnazione di una casa popolare ed è stata duramente contestata

case popolari ai rom - il silenzio fatale delle istituzioni : CasaPound il 7 maggio a Casal Bruciato (foto: Cecilia Fabiano/ LaPresse) Stanno diventando scene tragicamente abitudinarie: una famiglia straniera, magari rom, prende possesso di un alloggio popolare in qualche quartiere periferico (ma non troppo, Roma è gigantesca, non dimenticatelo mai) della Capitale. Il solito picchetto di CasaPound cerca di impedirne l’accesso o spingerla all’abbandono mettendosi a capo di un gruppo solitamente contenuto di ...

Tornano le proteste contro i rom nella periferia di Roma : "No alle case popolari a loro" : Torna l’intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come Casapound e Forza Nuova a Torre Maura e Casalotti, oggi a Casalbruciato i residenti sono scesi in strada contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi proveniente dal campo La Barbuta. Anche in questo caso con gli abitanti c’erano militanti di Casapound.“È ...

Uno Shakespeare «coatto» tra stadio e case popolari : Gustavo Marco Cipolla È in scena al Teatro Sala Umberto di Roma la pièce Romeo l'ultrà e Giulietta l'irriducibile, con Edoardo Frullini e Giulia Fiume, scritto e diretto da Gianni Clementi. Tifo ...

case popolari - maestra d’asilo sospettata di passare informazioni a estrema destra. “Non è lei la talpa in Campidoglio” : Una maestra d’asilo che vive nello stabile occupato da Casapound a Roma passerebbe le informazioni sulle assegnazioni delle Case popolari all’estrema destra. Eppure non è lei “la talpa del Campidoglio”, sulla cui esistenza sta indagando la Digos di Roma e, a questo punto, anche la Guardia di Finanza, come anticipato il 10 aprile scorso da Il Fatto Quotidiano. Al massimo, secondo le ipotesi degli inquirenti, l’insegnante si riferirebbe a sua ...

Roma e le case popolari : "Io talpa? Assurdità" : "Tutte assurdità , io faccio solo il mio lavoro". Parla così all'AdnKronos la maestra d'asilo residente nell'immobile di via Napoleone III a Roma, sospettata di aver fornito informazioni privilegiate ...