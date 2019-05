Gli elettori polacchi non devono farsi imbrogliare

In Germania la campagna elettorale ha confuso Gli elettori : A pochi giorni dalle elezioni europee gli elettori appaiono disinteressati e i partiti di governo temono una sostanziale perdita di voti, a vantaggio dei Verdi e dell’estrema destra. Leggi

Matteo Salvini - per Repubblica i suoi elettori sono deGli zoticoni : roba da ridere : Immaginate le pacche sulle spalle per il compiacimento che si sono dati a Repubblica quando è arrivato l'ultimo sondaggio che analizza l'elettorato della Lega. Dai numeri della Emg Acqua pubblicati proprio sul quotidiano di largo Fochetti emerge che, citiamo testualmente il quotidiano fondato da Eug

Politici senza coerenza e maestri di contraddizione. Ma Gli elettori sono così rimbambiti? : Nell’era del primato dei media e delle fake news non si può pretendere (purtroppo) che la politica non faccia largo uso della propaganda (o, quando va bene, del marketing). Se i partiti non si curano della coerenza (la sfangano giusto perché siamo un paese senza memoria) dovrebbero almeno evitare la contraddizione sistematica. Matteo Salvini lancia “l’internazionale sovranista”: ma se ogni paese è sovrano a casa sua che senso ha allearsi con gli ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Gomez a Paragone : “Lo sa che il continuo battibecco tra Di Maio e Salvini ha rotto Gli zebedei aGli elettori?” : Scambio di battute tra il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il senatore M5S Gianluigi Paragone nello studio di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45). “Gomez, lei ha a tiro il senatore Paragone, lanci una freccia”, scherza Sommi. “Senatore Paragone, ma non si rende conto che ...

Elezioni europee - tutti gli sconti su biglietti di treni e aerei per Gli elettori fuorisede : Gli elettori fuorisede e temporaneamente all'estero potranno usufruire di una serie di sconti per andare a votare nel seggio in cui sono registrati per prossime Elezioni europee, sia che viaggino via terra, via mare o via aerea. Per poter comprare un biglietto a tariffa agevolata sarà sempre necessario esibire la propria tessera elettorale. Vediamo a quanto ammontano gli sconti e come richiederli.Continua a leggere

Danimarca - candidato fa campagna elettorale su PornHub. “Bisogna andare dove ci sono Gli elettori” : “Spero che le persone si facciano una bella risata. Certo, le campagne elettorali sono serie, e ci sono questioni serie in discussione, ma deve esserci anche un po’ di umorismo. Probabilmente molti cittadini sono stanchi dei manifesti elettorali e quattro settimane sono stati sommersi da messaggi politici”. Joachim B. Olsen, ex pesista olimpico 41enne e dal 2011 parlamentare per Alleanza Liberale in Danimarca, ha deciso di ...

Elezioni : in Sicilia al voto il 43 - 6 per cento deGli elettori : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Solo il 43,6 per cento degli elettori chiamati al voto si sono recati ieri alle urne nei cinque comuni al ballottaggio in Sicilia, con un calo del 15,37 per cento rispetto al primo turno. Al voto a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Alle u

I sondaggisti sul calo della Lega : "Gli elettori iniziano a stufarsi delle sparate di Salvini" : elettori stanchi per l’eccessiva invasività sui temi più disparati e per l’eterna conflittualità che alimenta nel Governo con i suoi comportamenti polemici nei confronti del M5S. Il calo della Lega nei sondaggi delle recenti settimane e soprattutto nell’ultima prima del “blackout” a due settimane dal voto europeo, è stato fotografato da tutti gli istituti demoscopici: al netto delle ...

Elezioni Europee : quindici giorni per convincere Gli elettori : Scende l'attenzione dell'opinione pubblica sull'immigrazione, cresce su economia e occupazione - mappa interattiva

Gli elettori sudafricani hanno dato un’altra occasione all’Anc : Il partito di Mandela ha mantenuto il vantaggio sui rivali, ma per la prima volta in venticinque anni ha ottenuto meno del 60 per cento dei voti. Leggi

Gli elettori vogliono cambiare - anche se non sanno cosa e come : La scienza demoscopica ha molto affinato col tempo i suoi strumenti, ma il margine di imprevedibilità resta molto alto. Da un punto di vista filosofico, si potrebbe dire che ciò è un bene: significa ...

Europee - da Trenitalia ad Alitalia : sconti aGli elettori fuori sede su treni - aerei e autostrade : treni, traghetti e aerei scontati per i fuori sede che tornano a casa per votare. L’appuntamento è quello delle Europee del 26 maggio, stesso giorno in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai treni, l’agevolazione “Viaggi degli elettori” trenitalia prevede sconti del 70% sulle Frecce e del 60% sui treni regionali, in Standard o seconda ...