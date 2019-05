Europee 2019 | queste elezioni sono un test anche per Papa Francesco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Leunper. Per la loro importanza nazionale e internazionale gli spostamenti elettorali, che saranno certificati dalle urne, avranno un forte impatto sulla posizione geopolitica del pontefice argentino. In Italia l’esito delle urne decreterà in primo luogo l’indice di consenso per Matteo Salvini. Il leader leghista, che in un quarto di secolo di attività nel consiglio comunale di Milano non si era mai contraddistinto per una particolare militanza religiosa, ha costruito scientificamente un blocco elettorale di cui fanno parte i cattolici più tradizionalisti, coinvolti nell’ondata xenofoba e feroci nell’avversare le aperture dottrinali di. E’ un pezzo di Chiesa reale, che plaude al rosario agitato in segno di riconoscimento e che usa la “famiglia” come ariete per contrastare l’eguaglianza civile raggiunta dalle coppie omosessuali ...

petergomezblog : Elezioni Europee, a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici”: sospeso il servizio di rinnovo delle tessere elettoral… - fattoquotidiano : Europee, bagno di folla per Di Battista: “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza: “Senza donazioni, no s… - fattoquotidiano : Europee, Di Maio: “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” -