100 giorni d’Europa

L'imprenditrice calabrese scomparsa nel nulla da oltre 1000 giorni. E nessuno ne parla : oltre mille giorni. oltre mille giorni senza verità. oltre mille giorni senza giustizia. oltre mille giorni di ricerca, di rabbia, di speranza. Non si arrende la famiglia di Maria Chindamo, l'...

Più di 1000 giorni senza te! Maria Chindamo - il dolore nell’anniversario della scomparsa : "Mille giorni senza te, mille giorni senza giustizia". Nel terzo anniversario della scomparsa di Maria Chindamo, la mamma di tre figli sparita da Limbadi, familiari e amici hanno chiesto giustizia e verità... "per rompere il muro del silenzio e dell'omertà, per chiedere che vengano intensificate le indagini per conoscere le facce di mandanti esecutori di questo orribile crimine". Secondo le ipotesi della Procura l'imprenditrice sarebbe ...

I primi disastrosi 100 giorni di Bolsonaro : Il suo governo è diviso e rissoso, non ha una maggioranza in Parlamento e ha il livello di gradimento più basso di qualsiasi presidente del Brasile a questo punto del suo mandato

Dalla Spagna : Hazard al Real Madrid per 100 milioni - è questione di giorni : ... tanto da strappare al presidente Florentino Perez una frase che rappresenta molto alla luce di quanto sta accadendo: 'Quando sei tra i migliori giocatori del mondo diventerai prima o poi del Real ...

Guerra in Libia - almeno 100 morti in 10 giorni. A Roma gli incontri per fermare l'avanzata di Haftar : Sarebbero almeno 100 le persone rimaste uccise, tra le quali 28 bambini, dal 4 aprile scorso in Libia, dall'avvio dell'offensiva lanciata dal generale Khalifa Belqasim Haftar contro il governo di Fayez al Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, mentre il numero dei profughi è stato stimato intorno ai 13 mila, molti dei quali ospitati nei tanti centri di detenzione in condizioni precarie e disperate.La Guerra si sta ...

Gravina e i primi 100 giorni da presidente : 'Orgoglioso delle riforme' : 'Dopo un periodo piuttosto lungo di forti lacerazioni e di assenza di coinvolgimento a tutti i livelli, si sentiva forte un bisogno di unità, di partecipazione, di riforme e di entusiasmo. Sono queste ...

25 anni fa i 100 giorni di follia del genocidio del Ruanda : Ma la volontà politica era assente. Anche le truppe lo erano' ha dichiarato il 7 aprile 2004 l'allora segretario generale, Kofi Annan. Infine permangono zone d'ombra sulle reali responsabilità delle ...