Oggi l’Unità in edicola | con Belpietro come direttore E’ polemica

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) "L'Unità, quotidiano fondato da Antonio Gramsci.Maurizio". Non è una fakenews ma quello che i lettori troverannoin. Lo storico quotidiano comunista esce con un numero "tecnico", necessario per non perdere la testata e per un giorno sarà firmato dall'attualede La Verità. Otto pagine, interviste a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Benedetto Della Vedova e Nicola Fratoianni, i leader delle principali liste per le europee. Mancano solo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che non hanno avuto tempo.I giornalisti dell'Unità hanno appreso che il quotidiano uscirà a firma di Maurizio. Una decisione di Piesse, la società che ancoradetiene la testata, che ha fatto saltare sulla sedia i giornalisti. Tutti - riferiscono - hanno ritirato le firme, il comitato di redazione è sul piede di guerra. "Conosco gli editori dell'Unita' che, ...

matteosalvinimi : Ora in diretta a @radioanchio su Rai Radio 1 ( - PE_Italia : “L’unità europea... è stata innanzitutto un miracolo della storia. Un continente devastato da dittature e guerre si… - DantiNicola : #Strache oggi doveva essere a Milano insieme a #Salvini e alla #LePen. Loro vogliono ridurre il nostro continente a… -