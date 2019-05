Fca | FT | «Trattative avanzate ?per un' ampia collaborazione con Renault»

Psa - Carlos Tavares in retromarcia : “Non ci sono trattative in corso con Fca” : Ci sposiamo. Anzi, no. Continua il tira e molla fra FCA e PSA: dopo la reciproca apertura di entrambe le aziende a possibili alleanze o fusioni, poche ore fa il gruppo francese ha smentito categoricamente che siano in corso trattative per accordi o acquisizioni con la compagnia italoamericana. Questo perché i risultati economici ottenuti nel 2018 sarebbero sufficienti affinché PSA possa “sviluppare in piena autonomia nuove strategie di ...