Bologna | ricercato nigeriano | con una scusa violenta una connazionale

(Di sabato 25 maggio 2019) Federico Garau La vittima, una richiedente asilo, stava uscendo dalla stazione diCentrale quando si è imbattuta nel suo aguzzino, un conoscente, che le ha proposto di pregare inseme. Dopo averlo seguito all'interno di un parco nelle vicinanze, la giovane è statata È caccia all'uomo a, dove gli inquirenti si trovano ora impegnati nelle ricerche di un cittadino straniero in seguito alla denuncia di un presunto caso di violenza sessuale. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella mattinata di ieri, in prossimità della stazione ferroviaria. La vittima, una richidente asilo nigeriana di 23 anni, aveva appena accompagnato un familiare in partenza daCentrale, quando è stata raggiunta da unsuo conoscente. I due si sono incontrati e salutati all'uscita della stazione, in via de' Carracci, e l'uomo ha ...

