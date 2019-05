Tumori | diagnosi e terapie “su misura” con l’oncologia di precisione

Tumori : in Sicilia oltre 27mila nuove diagnosi nel 2018 (4) : (AdnKronos) - La Sicilia è però, assieme al Veneto e alla Lombardia, fra le prime regioni italiane che vantano una copertura del 100% in termini di sorveglianza epidemiologica della popolazione residente. "Un risultato - afferma Walter Mazzucco, consigliere nazionale AIRTUM - possibile grazie ad una

Tumori in Sicilia : nel 2018 stimate 27.150 nuove diagnosi - “serve più prevenzione” : In Sicilia, nel 2018, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore (13.900 uomini e 13.250 donne). Un dato in costante crescita, erano 25.700 nel 2016 e 25.950 nel 2017. Le 5 neoplasie più frequenti nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), polmone (2.900), prostata (2.400) e vescica (2.150). Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, pari al 60% fra le donne e al 52% fra gli uomini, collocano la Regione ...