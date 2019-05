Shawn Mendes ha fatto il gesto più bello per una fan e ti commuoverai guardando il video

Shawn Mendes ha spiegato come condividere il suo problema con l’ansia sia stata : “la cosa più importante che ho fatto” : Forza Shawn! The post Shawn Mendes ha spiegato come condividere il suo problema con l’ansia sia stata: “la cosa più importante che ho fatto” appeared first on News Mtv Italia.

L’acuto finale di Shawn Mendes mentre canta per la prima volta live “If I Can’t Have You” ti stenderà : Top The post L’acuto finale di Shawn Mendes mentre canta per la prima volta live “If I Can’t Have You” ti stenderà appeared first on News Mtv Italia.

Video - testo e traduzione di If I Can’t Have You di Shawn Mendes - l’amore appassionato con gli occhi dell’r’n’b : If I Can't Have You di Shawn Mendes arriva come un fulmine a ciel sereno a un anno di distanza dal lancio dell'ultimo album, l'omonimo, pubblicato il 25 maggio 2018. Il brano è un nuovo inedito e ci mostra il cantautore canadese alle prese con una dedica appassionata a una donna alla quale manifesta l'impossibilità di vivere una vita normale se al suo fianco non vi fosse lei. Il testo è stato scritto dallo stesso Mendes in collaborazione ...

Shawn Mendes : nel video di “If I Can’t Have You” c’è un particolare difficile da notare che te lo farà amare ancora di più : Aww <3 The post Shawn Mendes: nel video di “If I Can’t Have You” c’è un particolare difficile da notare che te lo farà amare ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : in arrivo il nuovo singolo “If I Can’t Have You” : Il 3 maggio The post Shawn Mendes: in arrivo il nuovo singolo “If I Can’t Have You” appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes The Tour : le foto più belle dei concerti europei : Aww <3 The post Shawn Mendes The Tour: le foto più belle dei concerti europei appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : anche gli idoli pop vengono respinti : ... e la clip video, come è facile immaginare, ha fatto il giro del mondo e dei social network. Il motivo del rifiuto è molto semplice: Shawn non ha ancora compiuto 21 anni, ed è dunque troppo giovane ...

Shawn Mendes ha spiegato perché i gossip sulla sua sessualità “fanno male” : Il cantante è tornato sul tema dopo l'intervista dello scorso anno The post Shawn Mendes ha spiegato perché i gossip sulla sua sessualità “fanno male” appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber ha dato il via a una (sana) competizione con Shawn Mendes : Chi è il principe canadese del pop? The post Justin Bieber ha dato il via a una (sana) competizione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber - frecciatina a Shawn Mendes? Il web si divide : Justin Bieber e Shawn Mendes, c’è rancore tra i due? Cosa si cela dietro il commento del marito di Hailey Baldwin? Justin Bieber ce l’ha con Shawn Mendes? Sui social è apparso un commento della popstar canadese contro il collega Shawn. Il cantante di “Stitches” è stato incoronato “Principe del Pop” dall’Observer Magazine, con tanto […] L'articolo Justin Bieber, frecciatina a Shawn Mendes? Il web si ...

Durante il concerto di Glasgow Shawn Mendes ha fatto una confessione che ti colpirà molto : Forza Shawn <3 The post Durante il concerto di Glasgow Shawn Mendes ha fatto una confessione che ti colpirà molto appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Alessia Cara che si divertono sulle note di “7 Rings” di Ariana Grande è la cosa più bella che vedrai oggi : Legends supporting legend The post Shawn Mendes e Alessia Cara che si divertono sulle note di “7 Rings” di Ariana Grande è la cosa più bella che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : nel video best of del tour europeo è evidente quanto ami l’Italia e i suoi fan : Aww <3 The post Shawn Mendes: nel video best of del tour europeo è evidente quanto ami l’Italia e i suoi fan appeared first on News Mtv Italia.

I vincitori dei Kids Choice Awards 2019 da Ultimo a Shawn Mendes e Ariana Grande - lo show trasmesso in Italia il 29 marzo : Sono stati annunciati i vincitori dei Kids Choice words 2019, i premi Nickelodeon votati dai bambini. Lo show sarà trasmesso in Italia venerdì 29 marzo alle ore 20:00 in esclusiva su Nickelodeon, canale Sky 605; highlights dello show saranno in onda anche su Super!(canale 47 del dtt e 625 di Sky). Tre le categorie interamente dedicate all'Italia. Anche i fan Italiani sono stati infatti invitato a sostenere i propri artisti e personaggi ...