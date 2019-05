' Prati-gate' | la socia della Michelazzo sarebbe finita in ospedale per abuso di farmaci

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Mercoledì 22 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "Live-Non è la D'Urso". Nel programma è intervenuta Eliana, la quale ha svelato numerosi retroscena sul giallo delle presunte nozze tra Pamelae Marco Caltagirone. Durante l’intervista la manager romana ha dichiarato che l'imprenditore, in realtà, non è mai esistito. Inoltre ha confessato di aver avuto per dieci anni una relazione con una sorta di "fantasma", ammettendo di essere stata presa in giro anche lei. In queste ultime ore, intanto, Fanpage ha riportato che Pamela Perricciolostata trasportata innella notte tra il 22 e il 23 maggio per aver fattodi. Attualmenteancora ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, ma per fortuna nonin pericolo di vita. Subito dopo al suo capezzalecorsa proprio Elianaper sincerarsi delle ...

