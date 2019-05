Libia | Haftar fa bombardare il parlamento dell’Est a Tripoli | ambasciatori preoccupati

Libia - missili Haftar su hotel Tripoli : 13.42 missili hanno colpito un hotel di lusso a Tripoli in cui si riuniscono i deputati libici che riconoscono il governo di Fayez al-Serraj. Lo ha riferito la Reuters. Il governo ha accusato le truppe dell' uomo forte della Cirenaica, il generale Haftar, per l'attacco contro il Rixos hotel. Sono state mostrate immagini di una stanza danneggiata ma altre informazioni al momento non sono disponibili. L'albergo si trova vicino al centro della ...

Haftar a Macron : “In Libia non ci sono le condizioni per un cessate il fuoco” : «Al momento non sussistono le condizioni per un cessate il fuoco in Libia». Lo ha detto il generale libico Khalifa Haftar al presidente francese Emmanuel Macron durante l’incontro avvenuto a Parigi mentre è ancora in corso l’offensiva delle sue truppe sulla capitale Tripoli. I fucili non smetteranno di sparare, ma per il generale «è necessaria una ...

Libia - Haftar gela Conte : non fermo le mie armate. E Roma registra un fallimento : Il Mediatore ci ha provato. Ma non ha scalfito i bellicosi propositi del Generale. Fuori, ma neanche tanto, dalle dichiarazioni ufficiali, per loro natura improntate al bicchiere mezzo pieno, il succo del lungo - circa due ore – incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l’uomo forte della Cirenaica, il maresciallo-generale Khalifa Haftar, il succo dell’incontro è un sostanziale ...

Com'è andato l'incontro tra Conte e Haftar sulla Libia : Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar si sono incontrati a Roma, a Palazzo Chigi. Al termine del lungo faccia a faccia, il presidnete del consiglio italiano ha detto di aver espresso all'uomo forte della Cirenaica, priotagonista nelle scorse settimane di una vilenta offensiva contro il governo di al-Sarraj, la "preoccupazione dell'Italia". Conte ha ribadito che il nostro Paese "chiede il cessate il fuoco" e che ...

Libia - Conte : “Ad Haftar abbiamo espresso preoccupazione. Chiesto cessate il fuoco e soluzione politica” : Quello con Haftar “è stato un lungo incontro nel corso del quale ho Chiesto un aggiornamento e ho espresso preoccupazione dell’Italia per una situazione molto critica. Invochiamo il cessate il fuoco e confidiamo si possa percorrere la strada di una soluzione politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al Forum della Pa in corso all’Eur in merito all’incontro di oggi con il generale ...

Libia : in corso incontra fra Conte e Haftar a Palazzo Chigi : È in corso da circa un'ora a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Haftar, uomo forte della Cirenaica.

Libia - incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il generale libico Haftar : incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il generale libico Khalifa Haftar a Roma per parlare della situazione in Libia, dopo l’avvio dell’offensiva contro Tripoli lanciata dall’uomo forte della Cirenaica il 4 aprile scorso. Il faccia a faccia si tiene a Palazzo Chigi. Il 7 maggio scorso era stato proprio Conte ad anticipare la possibilità di vedere Haftar, dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Sarraj. La ...

GUERRA IN Libia/ Attacco a Sirte - la strategia di Haftar per cacciare Serraj : In LIBIA le truppe di Haftar muovono verso Sirte nel tentativo di distrarre le milizie di Misurata dalla difesa di Tripoli. La situazione si complica

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la guerra continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

Libia - Haftar : truppe verso Sirte.3 morti : 18.04 Il generale Khalifa Haftar ha dispiegato ingenti truppe in direzione di Sirte, a 450 km a est di Tripoli. Così l'autorevole Asharq al Awasat citando fonti militari,che precisano che la decisione rientra nel piano di operazioni "per liberare Tripoli dai terroristi". Sui social circolano immagini di forze militari del generale in marcia verso Sirte. Tre civili sono rimasti uccisi in un raid aereo delle forze del generale su Zawiya, 50 Km a ...

Libia - nuova offensiva di Haftar : raid aerei su Zawiya e truppe spedite a Sirte. L’ok è arrivato da al-Sisi : Non è servito l’appello al cessate il fuoco lanciato venerdì dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a frenare le ambizioni di conquista del generale Khalifa Haftar. Nella mattinata di domenica, le milizie fedeli all’uomo forte della Cirenaica hanno sferrato un nuovo attacco: secondo i media governativi di Tripoli, tre civili sono stati uccisi in un raid aereo sulla città costiera di Zawiya, 50 chilometri a ovest di Tripoli, ...

Libia - la guerra di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

Libia - Sarraj : Haftar non rappresenta più l'Est del Paese : ... - 'Il processo politico' per la risoluzione della crisi libica 'sarà completamente diverso dopo l'attacco del 4 aprile' lanciato su Tripoli dal generale Khalifa Haftar, con 'un'elite politica seria ...

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...