In Legacies 2 Hope mostrerà il suo lato oscuro | il finale l’ha devastata e cancellata dal

(Di venerdì 24 maggio 2019) Siamo ancora alla fine di maggio ed è sicuramente un po' presto per parlare di2 ma siamo sicuri che gli sceneggiatori sono già a lavori in vista del ritorno sul set di Danielle Rose Russell e il resto del cast.Lo spin off di The Originals e di The Vampire Diaries ha ottenuto un rinnovo per una seconda stagione che andrà in onda il prossimo autunno condividendo la serata con l'ultima stagione di Supernatural per una serata piena di mostri, di sconvolgenti rivelazioni e di tanta magia, ma come andranno le cose per la bella?La prima stagione diè attualmente in onda in Italia su Mediaset Premium ma negli Usa si è conclusa ormai da un po' lasciando senza parole il pubblico The CW che adesso è pronto per un'altra grande svolta. Neldella prima stagione,ha deciso di sacrificarsi per salvare il mondo dall'entità chiamata Malivore e questo processo ...

