Caldo record in Libano | la colonnina di mercurio sfiora i +40°C

Ondata di Caldo record in Israele : divampano gli incendi - evacuate migliaia di persone : E’ emergenza in Israele: l’Ondata di caldo in corso favorisce gli incendi che divampano soprattutto nel centro del Paese e nella zona intorno a Gerusalemme. I primi focolai sono divampati ieri nella foresta di Ben-Shemen. Decine di case sono state già distrutte dalle fiamme, costringendo all’evacuazione circa 3.500 persone. Le autorità temono soprattutto i picchi di calore previsti per la giornata di oggi: nelle aree tra ...

Meteo : in arrivo ondata di Caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Il 2019 un anno con Caldo record - “Greta Thunberg ha ragione” : “Nonostante il maltempo in Italia, il 2019 si classifica fino ad ora al terzo posto tra gli anni più bollenti del Pianeta facendo registrare una temperatura media del primo quadrimestre sulla superficie della Terra e degli Oceani addirittura superiore di 0,90 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che “nonostante le ironie che si sono scatenate sui social la giovane ...

Meteo da record in Finlandia : gran Caldo nella città di Babbo Natale : Rovaniemi è una città finlandese conosciutissima in tutto il mondo quale la "città di Babbo Natale"; si trova a circa 4 km a sud del circolo polare artico, e presenta quindi un clima molto freddo da ...

Arrivano scirocco e Caldo record : temperature in aumento ma a Pasqua potrà piovere : Ultimi scampoli di inverno e poi si passerà a temperature molto più miti e addirittura con qualche grado in più rispetto alla media stagionale. Già da domani farà più caldo a causa dell’anticiclone che favorirà una maggiore stabilizzazione del tempo nel corso della settimana e farà aumentare le temperature giorno dopo giorno. I cieli, comunque, […] L'articolo Arrivano scirocco e caldo record: temperature in aumento ma a Pasqua potrà ...

Cambiamenti climatici - Caldo da record in Alaska : 20 gradi sopra le medie stagionali : Il surriscaldamento della Terra è un problema sempre più grave e ora le conseguenze non rimangono più solo nei calcoli degli scienziati, ma colpiscono sempre più le nostre vite. In questi giorni, in Alaska, le temperature risultano di 20 gradi superiori alle medie stagionali. In uno stato abituato a climi ben più rigidi in questo periodo, i problemi non sono pochi per uomini e animali. Ad esempio, le foche, abituate a partorire sul ghiaccio, si ...

Caldo record in Alaska : temperature di 20°C sopra la media - “è come se a marzo fossimo già a maggio” : temperature record in Alaska: la colonnina di mercurio rileva ben 20°C sopra la media, riporta l’Alaska Center for Climate Assessment. Nella località di Barrow, sulla costa settentrionale, la temperatura è salita fino a -1°C ( si consideri che di norma in questo periodo si rilevano -20°C). Situazioni analoghe si registrano in altre città dello Stato USA e nel corso del fine settimana è previsto un ulteriore rialzo termico. Secondo gli ...

Incendi : un rogo al giorno nel 2019. Record a Genova con piogge dimezzate - Caldo e vento forte : Per effetto del caldo e della siccità è divampato in Italia un Incendio al giorno dall’inizio nel 2019 in cui si contano ben 87 roghi dall’inizio dell’anno con 2426 ettari bruciati, contro gli appena 4 roghi dello stesso periodo del 2018 e 26 ettari E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Effis che evidenzia il drammatico Record in riferimento occasione all’inferno di fuoco alimentato dal forte vento che ha devastato le alture ...