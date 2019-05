Baltimora sotto attacco informatico | non si possono pagare online tasse e bollette

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Hai presente quelle mail farlocche che puntano a farti aprire un sito o un allegato e poi si rivelano essere un virus? A, negli Stati Uniti, un dipendente comunale non ha prestato la giusta attenzione ed è caduto nella trappola provocando una catena che ha coinvolto 10 mila computer governativi in rete, messiscacco da un gruppo di hacker. Dal 7 maggio, l'ha messo in stato di semi-paralisi la città. Se, per fortuna, le forze dell'ordine e di emergenza non sembrano essere colpite dal blocco (polizia, vigili del fuoco e ospedali), lo stesso non si può dire delle strutture comunali: l'archivio delle multe è fuori uso, così come quello del catasto, non si può piùimposte eperché i server cittadini sono bloccati e i dipendenti pubblici non solo non riescono ad accedere ai propri computer, ma nonaprire nemmeno le proprie mail. ...

D4v1d3_M : Il Comune di #Baltimora da più di due settimane è sotto ricatto: un attacco #ransomware ha bloccato una buona parte… - Piero_Strada : L'attacco informatico che tiene sotto ricatto Baltimora - Il Post - elimone : L’attacco informatico che tiene sotto ricatto Baltimora -