Monterotondo | svolti i funerali di Lorenzo Sciacquatori | l' uomo ucciso dalla figlia 19enne

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) La cittadina diScalo, situata ad una ventina di chilometriCapitale, è ancora sconvolta per quanto accaduto domenica scorsa, di mattina presto, quando laDeborahhaaccidentalmente il padre,, poco più che 40enne, al culmine dell'ennesima lite con quest'ultimo. Questo pomeriggio, alle 14:30, il piccolo paesino romano si è riunito nella locale parrocchia per porgere l'estremo saluto alla vittima di questo assurdo fatto di cronaca che sta facendo parlare tutta Italia.è morto per un'emorragia, in quanto lagli avrebbe puntato un coltello al collo per farlo desistere, in quanto stava aggredendo violentemente sua moglie. A quel punto, un brusco movimento dell', avrebbe fatto conficcare l'oggetto contundente sotto un orecchio, provocando la ferita che gli è stata poi fatale. Il soggetto è deceduto infatti poco dopo in ...

cjmimun : E' entrata per alcuni istanti nella chiesa dove si sono svolti funerali la madre di Lorenzo Sciacquatori, ucciso do… -