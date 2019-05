Infrastrutture | da Veneto Strade monitoraggio h 24 dei ponti

Infrastrutture : Zoppas (Confindustria Veneto) - 'fare sistema per sblocco opere' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Le problematiche evidenziate dal Presidente di Assindustria VenetoCentro Massimo Finco, che ringrazio, si sommano a quelle delle altre Associazioni territoriali venete che, come si evince dal piano delle Ferrovie dello Stato, sono gravemente penalizzate dal mancato sv

Unioncamere Veneto : "Infrastrutture in tempi certi" : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - "Unioncamere del Veneto rivendica con forza come sia essenziale che le politiche di rilancio degli investimenti infrastrutturali e delle reti di trasporto e servizi vengano portate avanti in tempi certi per garantire l'attrattività dei territori, scongiurandone così l'i

Infrastrutture : Ance Veneto - lo 'Sblocca cantieri non sbloccherà nulla' : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Il Veneto ha bisogno di Infrastrutture per essere competitivo. È tutto il Paese, però, che ha bisogno di investimenti per tornare a correre. È chiaro che siamo in una fase di recessione e per uscirne servono investimenti in Infrastrutture. Questo non solo per il nostr

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest (3) : (AdnKronos) - Nel corso del 2018 è proseguito l’incremento dei traffici passeggeri nei principali aeroporti del Nord Est (Verona +11,6%, Treviso +9,7%, Venezia +7,8%) grazie all’ampliamento delle rotte e dell’offerta dei voli esistenti. Nello scalo scaligero per esempio sono stati attivati diversi c

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest (2) : (AdnKronos) - I porti dell’alto Adriatico hanno registrato nel 2018 dati di traffico merci positivi. Il porto di Venezia ha movimentato oltre 26,4 milioni di tonnellate di merce con un aumento del 5,4% rispetto al 2017 Tendenza positiva nel general cargo (+2,6%) in particolare con la ripresa del tra

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Il settore dei trasporti ha confermato nel 2018 la crescita già segnata negli anni precedenti, seppur con tassi di crescita inferiori al 2017. Si è registrato un aumento del traffico aereo, con un +8,5% di passeggeri complessivi (pari a 18,7 milioni di persone) e un +3,

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - siano portate avanti in tempi certi (2) : (AdnKronos) - "Tuttavia, nel tempo gli investimenti previsti per la realizzazione delle opere, hanno spesso trovato l'opposizione di una parte delle comunità locali - ha stigmatizzato - È in questo contesto che si inserisce l'iniziativa promossa dalle Unioni regionali firmatarie del protocollo d'int