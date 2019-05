Eternit bis | 4 anni per omicidio colposo all’imprenditore Schmidheiny 

Eternit bis - Stephan Schmidheiny condannato a 4 anni per omicidio colposo : Il tribunale di Torino ha condannato a 4 anni di reclusione l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny in uno dei diversi filoni del processo Eternit bis. L’accusa era di omicidio colposo in relazione al decesso di due ex lavoratori di Cavagnolo (Torino), dove la multinazionale dell’amianto aveva una filiale. La sentenza è del giudice Cristiano Trevisan. L'articolo Eternit bis, Stephan Schmidheiny condannato a 4 anni per omicidio colposo ...