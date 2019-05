Ancora un autobus in fiamme a Roma

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per causein via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale diCapitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti, in centro città. Il bus, a trazione elettrica, era tornato in servizio da appena 10 giorni. Il mezzo fa parte di un primo stock di 5 vetture, appartenente a un gruppo di 60 mini bus elettrici, che l'aziendana sta procedendo a rimettere in servizio, dopo averne fermato l'esercizio dal 2014 per problemi relativi alla manutenzione. Le prime corse dopo i lavori di ...

