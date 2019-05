Uomini e Donne Pamela e Stefano | è finita | cos’è accaduto dopo la puntata

Pamela Barretta dopo Uomini e Donne attacca l’ex : “Hai recitato bene” : Trono Over Uomini e Donne, Pamela furiosa: lo sfogo contro Stefano Torrese E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e Donne Over. E in questa occasione Pamela ha chiuso con Stefano Torrese, reo di aver mandato dei messaggi equivoci a Roberta. Ma non è finita qua perchè Pamela Barretta, giusto poco fa, ha scritto un post su instagram davvero al veleno contro il suo ex che ha già fatto molto discutere tutti i fan del Trono Over. Cosa ...

Uomini e Donne - Luisa chiede a Salvio di uscire insieme ma l'uomo rifiuta la proposta. Lei lascia il programma... : Luisa è entrata in studio per parlare della sua frequentazione (in corso da due mesi circa) con Salvio."Abbiamo fatto weekend insieme, io sono presa da lui, sta nascendo qualcosa di importante. Se prima era un muro, pian pianino sta cambiando... è molto presente anche durante i litigi"prosegui la letturaUomini e Donne, Luisa chiede a Salvio di uscire insieme ma l'uomo rifiuta la proposta. Lei lascia il programma... pubblicato su ...

Uomini e Donne - Stefano a Pamela : "Sei la mia unica scelta". Ma lei chiude con l'uomo. : Pamela e Stefano, la settimana scorsa, sono stati ospiti di Uomini e Donne per raccontare l'evoluzione della loro storia d'amore. Ma il momento romantico, coronato con un anello, è stato rovinato da Roberto che ha parlato di una chat avuta con l'uomo (e della quale, per intero, Pamela non sapeva). E' nata una discussione nella coppia e la donna, inizialmente, ha abbandonato lo studio per poi tornare e mettere in discussione il loro ...

News Uomini e Donne : Giulia chi sceglierà? Parla Flavio Barattucci : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne verso la scelta: Flavio Barattucci dice la sua Ieri l’autrice storica del Trono Classico di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha rivelato che le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià andranno in onda per la prima volta in diretta Mercoledì 29, Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio. Ma chi sceglierà Giulia Cavaglià tra Giulio Raselli e Manuel Galiano? In effetti i fan del popolare dating show ...

Spoiler Uomini e Donne Over : Mauro e Lisa si sposano - commozione in studio : Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tra discussioni accesissime, battibecchi, i ritorni e gli addii, una coppia in particolare ha fatto emozionare tutti i presenti. Due ex concorrenti del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati in studio per fare un annuncio importantissimo. I protagonisti della vicenda sono Mauro e Lisa. I due, un po' di tempo fa, hanno deciso di ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi gay? Parla l'ex di Uomini e donne. "Mi diceva : con quel corpo..." : Tra gli argomenti più discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello c'è sicuramente la presunta omosessualità di Manuel Terlizzi. Se ne è Parlato talmente tanto che il suo orientamento sessuale è diventato oggetto di Grande curiosità da parte del pubblico del reality e di molti salotti che ne d

Uomini e Donne - Ida e Riccardo litigano ancora e il web protesta : 'Basta - avete rotto' : Da quando si è saputo che Riccardo Guarneri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare Ida Platano per provare a ricucire il loro rapporto, in tanti avevano pensato che il lieto fine tra i due fosse dietro l'angolo. Nelle ultime puntate stagionali del Trono Over, però, il cavaliere e la dama non hanno fatto altro che discutere e rinfacciarsi le rispettive mancanze: la maggior parte degli utenti della rete che hanno commentato ...

Mauro Faettini e Lisa si sposano/ Uomini e Donne : l'annuncio dopo due anni d'amore : Mauro Faettini e Lisa si sposano: la coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne annuncia i fiori d'arancio dopo due anni d'amore.

Uomini e Donne/ Mario a Gemma : 'Vorrei essere l'acqua della tua doccia!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme lo studio e fanno infuriare il web.

Uomini e Donne/ Scelte in diretta - ecco in quali giorni - Trono Classico - : Uomini e Donne, le Scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti saranno in diretta? Parla Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne anticipazioni : le scelte dei tronisti saranno in diretta! : Novità in arrivo per le ultime puntate di Uomini e Donne!!! Attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, Raffaella Mennoia – una delle autrici del dating show condotto da Maria De Filippi – ha fatto sapere ai suoi follower che le scelte dei tronisti in carica andranno in onda in diretta, il che renderà impossibile il diffondersi delle anticipazioni sull’epilogo dei percorsi di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia ...

Anticipazioni Uomini e donne : dame e cavalieri hanno chiuso la stagione 2018-19 : L'estate è ormai alle porte e con essa anche gli abituali stop nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Ogni anno Uomini e donne si ferma a fine maggio o inizio giugno, ritornando nella rete ammiraglia Mediaset a inizio settembre. La stagione 2018-19 manterrà tale tradizione e il termine stimato (al momento non è stata data una conferma ufficiale) dovrebbe essere il 31 maggio, con l'ultima scelta del Trono Classico. Ma se in merito ai giovani ...

Diretta Uomini e Donne : Pamela e Stefano tornano nel parterre del dating show : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Se nella puntata di ieri, forse, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono finalmente ritrovati, oggi un'altra coppia 'scoppiata' durante la messa in onda di settimana scorsa, cercherà di ritrovare la pace. Di chi stiamo parlando? Scoprite insieme a noi le anticipazioni riportate dal portale ufficiale Witty. Stefano Torrese e la chat compromettente con Roberta ...

