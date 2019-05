Una palla di fuoco illumina la notte | potrebbe essere un meteorite

LIVE Konta-Pliskova 3-6 1-0 - Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : la britannica salva Una palla break e riparte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta, valida per la Finale del torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale ...

LIVE Nadal-Basilashvili 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’iberico annulla subito Una palla break! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

J-Ax : «Ad All Together Now non devi garantire Una carriera a nessuno. Ho deciso che non condurrò mai - il mio ruolo perfetto è la spalla» – Video : J-Ax Presidente di giuria, sì, ma senza le “paturnie” dei talent. Ad All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5, J-Ax, si è sentito libero – per una volta – dalla responsabilità di dover garantire un futuro discografico al concorrente di turno. Nel programma condotto in prima serata da Michelle Hunziker (da stasera), il rapper ha capeggiato una giuria di 100 persone, composta da esperti di musica, volti noti e ...

Serie B - le regole cambiate in corsa : la palla passa ai tribUnali. E per ora godono solo Claudio Lotito e la sua Salernitana : È iniziata in tribunale, finirà in tribunale. L’anno più nero di sempre della Serie B (e forse di tutto il calcio italiano, perché la figuraccia è del sistema) si conclude esattamente com’era cominciato: con una sentenza controversa, tutte le regole stracciate da qualche presidente riunito in una stanza e i verdetti del campionato decisi a tavolino, non sul campo. Il Palermo retrocesso per gli illeciti amministrativi, il Foggia pure non si sa ...

Pallavolo - coach Julio Velasco si ritira! Modena lo saluta con Una lettera : “semplicemente grazie - questa è casa tua” : coach Julio Velasco si ritira dalla Pallavolo: Modena Volley omaggia il suo addio con una splendida lettera Julio Velasco ha deciso di ritirarsi. Lo straordinario allenatore capace di conquistare due Mondiali (1990 e 1994) e 3 Europei (1989, 1993 e 1995) ha lasciato dopo 40 anni di straordinaria carriera, l’ultimo dei quali passato sulla panchina di Modena. La società emiliana, con la quale ha vinto 4 scudetti consecutivi dal 1986 al ...

Aereo russo in fiamme in atterraggio - 41 morti : «Esploso in Una palla di fuoco» : Una scena apocalittica quella dell’Aereo Sukhoi Superjet-100 in fiamme che compie un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, poco fuori Mosca, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk. E dal quale, una volta a terra avvolto dal fuco e dalle fiamme, i passeggeri superstiti fuggono lungo gli scivoli in preda al panico. «Sono riuscito a saltare fuori, ma è stato un miracolo. L’Aereo è esploso in una palla di fuoco» ha ...

Trani News - La Balestra gigante proietta Una palla infuocata verso il mare con grande successo di pubblico : Dal sapere enciclopedico, senza confini tra arte e scienza, Leonardo è stato precursore anche di Galilei e Newton. Il suo genio era spinto dalla brama di capire il mondo che egli scandagliava ...

80 Anni di Saclà - Ercole : no alla Borsa - è Una palla al piede : Spero che i nostri prodotti possano essere esportati nel mondo con una fluidità sempre maggiore e che l'apertura dei mercati faccia parte del futuro non la chiusura"Gli effetti della Brexit ...

Pallanuoto - Pro Recco-Brescia : Una sfida da Champions con vista Final Eight : ... tra quelli che il CT Alessandro Campagna ha convocato per il collegiale del Settebello a Novara dal 29 aprile al 5 maggio con le due amichevoli contro la BPM Sport Management e lo stesso Brescia. ...

Pallanuoto femminile - Trofeo LEN 2019 : apoteosi etnea! L’Orizzonte Catania batte l’Ujpest per 10-9 in Una finale tiratissima! : apoteosi etnea in Russia! L’Orizzonte Catania conquista a Kirishi il primo Trofeo LEN della sua storia battendo in una finale tiratissima le magiare dell’Ujpest, capitolate per 10-9: per la compagine siciliana, in avvio della prossima stagione, anche il diritto di andare a giocarsi la Supercoppa LEN contro la formazione che la prossima settimana si aggiudicherà l’Eurolega (Padova è nella Final Four). Nel primo quarto brutta ...

Messico - il rigore più fortUnato di sempre : palla sulla traversa - gol incredibile. VIDEO : Vietato sorprendersi di fronte all'ultima pazzia nel mondo del calcio, episodio accaduto direttamente in Messico . Si gioca un incontro giovanile U-17 tra il Chivas de Guadalajara e il Lobos BUAP, sfida inchiodata sullo 0-0 e da decidere ai calci di ...

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile A1 - Una grandissima Firenze e Una Busto battagliera vincono gara 1 : ...forma delle ragazze di coach Barbolini che giovedi' sera erano riuscite a sbancare Istanbul vincendo nella semifinale di andata di Champions League per 0-3 contro le campionesse d'Europa e del Mondo ...