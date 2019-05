Uccide a fucilate un cane davanti ai bimbi | fermato un 70enne

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne L'episodio aveva sconvolto l'intera cittadina e tutti quelli che avevano assistito alla scena, avvenuta tra l'altro in pieno giorno. Ora il colpevole è stato individuato Era il 29 gennaio quando qualcuno ha ucciso aundi nome Remì, a Carovigno, in provincia di Brindisi. Erano le 8e 15 del mattino e la strada era popolata di bambini che si recavano a scuola. L'episodio aveva sconvolto l'intera cittadina e tutti quelli che avevano assistito alla scena, avvenuta tra l'altro in pieno giorno. Questo "qualcuno", però, per mesi non è stato individuato dalle forze dell'ordine. Ora, però, i carabinieri - dopo una lunga indagine - sono riusciti a rintracciare e indivuare il colpevole. È undel luogo che lo scorso gennaio ha impugnato il suo fucile e ha massacrato l'animale. Nella casa dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto una serie di fucili da ...

