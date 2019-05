The Persistence | la Complete Edition dell' horror procedurale arriverà quest' estate

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Quando si tratta di generi adatti alla realtà virtuale, bisogna sicuramente menzionare l'. L'obiettivo di un giocoè quello di spaventare e simulare l'essere in una situazione di pericolo, può migliorarea esperienza. Uno dii giochiè stato The, uno sparatutto con caratteristiche rogue-lite che è stato lanciato l'anno scorso per PlayStation VR. Il titolo combinava la furtività in un ambiente futuristico ed ora sta ricevendo un aggiornamento, che include l'accesso per gli utenti non-VR, riporta Gamingbolt.Theè stato annunciato tramite il trailer visibile più in basso. Se lo acquisterete, riceverete il gioco e tutti gli aggiornamenti pubblicati, oltre alla possibilità di giocare senza headeset VR. Leggi altro...

