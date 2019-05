Scuola | prof sospesa | Università Palermo ' inquietanti interventi di repressione' 2

Scuola : prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - L'Università degli Studi di Palermo esprime solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, la docente dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa dall'insegnamento per non aver vigilato su un lavoro dei suoi alunni in cui si paragonava il decreto sicurezza

Professore si uccide in una Scuola media - gli studenti lo hanno trovato morto impiccato in palestra : Un Professore di 50 anni si è ucciso in una scuola media di Brescia. L'insegnante di musica è stato trovato dagli studenti morto impiccato nella palestra. Non si conoscono i motivi...

Libertà per l'insegnamento - presidio dell'USB Scuola a Pescara in sostegno della prof.ssa Dell'Aria : Pescara - #usbscuola#nastriniliberiuniti #sospendetecitutti #repressione #teacherpride #costituzione #art21 #art33 La petizione lanciata da USB scuola ha raggiunto le 200.000 firme (http://chng.it/vwFLc2qq). Mercoledì 22 maggio i delegati USB scuola consegneranno le firme al Provveditore di Palermo che ha emesso la sanzione nei confronti della prof.ssa Dell’Aria e giovedì 23 al Presidente ...

Scuola : prof sospesa - 24 maggio assemblea e fiaccolata a Palermo : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La libertà di insegnamento è un bene fondamentale e indispensabile in ogni società democratica". Per questo i sindacati Scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda di Palermo, nell’ambito della manifestazione nazionale indetta per venerdì 24 maggio, hanno organizzato un'ass

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (3) : (AdnKronos) - Il 23 maggio quando il capo del Viminale volerà a Palermo per partecipare alle iniziative all'Aula bunker del carcere Ucciardone in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta in occasione il 27esimo anniversario della strage di Capaci, la p

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (2) : (AdnKronos) - "La solidarietà? Certo mi ha fatto piacere, ma credo che la mobilitazione più che per il video sia a difesa degli articoli 21 e 33 della Costituzione". Da ogni parte d'Italia sono giunte manifestazioni di vicinanza. Un appoggio bipartisan. "Ho ricevuto messaggi, mail, fiori. Anzi, ne a

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) -"Tornando indietro rifarei tutto, perché avrei dovuto impedire ai miei ragazzi di esprimere il loro pensiero? Quel lavoro non conteneva offese, né immagini oscene, né tanto meno l'accostamento del ministro Salvini al Duce o delle leggi razziali

Scuola : assessore Palermo - 'censure mortificano professionalità' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "L'articolo 21 della Costituzione ci ricorda insieme alla libertà d'espressione, la libertà d'informazione contro ogni censura. Censure che non hanno ragione di esistere, censure che mortificano la professionalità e la capacità di ciascuno di dare un contributo, ogni g

Scuola : prof sospesa - Fratoianni 'centinaia di lettere di insegnanti impauriti' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Dopo il fattaccio della sospensione della docente di Palermo, continuano ad arrivarmi centinaia di lettere e messaggi di insegnanti, letteralmente schifati e impauriti per quello che è accaduto e che rischia di ripetersi". A scriverlo su Facebook è Nicola Fratoianni d

Scuola : prof sospesa - Libera 'difendere chi fa memoria' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Desideriamo esprimere vicinanza e corresponsabilità a Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa palermitana colpita da un provvedimento disciplinare per la presentazione preparata dai suoi alunni in occasione della Giornata della Memoria. Vogliamo ribadire, una volta di

Scuola : in rete oltre 170mila firme per la prof sospesa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Non si ferma la mobilitazione per la professoressa Rosa Maria dell'Aria, la docente di Palermo sospesa dall'insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato su un video realizzato da alcuni suoi alunni. Dopo le manifestazioni di ieri, la solidarietà corre su internet d

Scuola : prof sospesa - Ascani (Pd) 'Borgonzoni deve dimettersi' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Sul caso della professoressa di Palermo ingiustamente sospesa e punita, la sottosegretaria Borgonzoni deve rassegnare immediatamente le dimissioni". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Pd Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera. "Cosa in

Prof sospesa - una Scuola di Torino : “Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti” : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Professionale Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti". Nel frattempo Il provveditore di Palermo, Marco Anello, dice di aver "agito secondo coscienza"Continua a leggere

Prof sospesa a Palermo - una Scuola di Torino : "Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti" : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti".