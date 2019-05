Prossime 48 ore | tra sole e improvvisi temporali Le zone più a rischio

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma - L'alta pressione non riesce ad imporsi con decisione sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull'Italia, che rimangono esposte a umide infiltrazioni atlantiche, responsabili di nuovi spunti instabili. Il cuore dell'anticiclone delle Azzorre rimane infatti defilato a Ovest del Portogallo, mentre gran parte del Vecchio Continente rimane in balia di circolazioni instabili- Nonostante dunque un rialzo della pressione, sull'Italia ci attendiamo ancora qualche rovescio o temporale localmente intenso, anche se non mancheranno delle belle parentesiggiate. Il tutto in un contesto termico più caldo durante il giorno, ma gradevole e senza eccessi. Il vero caldo estivo rimane per ora ancora lontano. Fino a venerdì avremo dunque un tempo caratterizzato da ampi spazi assolati, ma tra pomeriggio e sera innesco di locali rovesci edapprima sui ...

