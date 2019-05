Piccolo | trasporto pubblico in ginocchio e Raggi in Giappone a leggere libro sogni

romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma – “Laa Tokyo legge l’ennesimodei. In Sol Levante fornisce una narrazione del suo governo che e’ l’antitesi della realta’ in cui si dibattono quotidianamente i romani. Promettere una Roma migliore, lontana dal degrado in cui e’ sprofondata dopo tre anni di governo M5S”. “Al summit ‘Urban 20′ annuncia di voler superare il motore a scoppio, ridurre le auto e favorire mezzi non inquinanti, promettendo quindi piu’ ciclabili, preferenziali, aree pedonali e incentivi per i mezzi elettrici. Niente di piu’ lontano dalla verita’! I romani che vivono ogni giorno il disagio della Capitale lo sanno bene: la metropolitana e’ senza manutenzione, le scale mobili cadono a pezzi, le stazioni Repubblica e Barberini sono chiuse da mesi, i bus sono carenti e prendono fuoco e quelli presi in ...

