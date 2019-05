Pensa che la moglie lo tradisce e per vendetta le riempie la macchina di letame

Chelsea - i big della squadra “scaricano” Sarri : il club Pensa ad Allegri : L’“Evening Standard“ rivela un clamoroso retroscena. Alcuni tra i giocatori più importanti del Chelsea spingerebbero per un divorzio da Sarri. Inviso alla tifoseria, ora l’allenatore toscano sembrerebbe scaricato anche da alcuni big della squadra. Allegri diventa una possibile soluzione per la panchina dei Blues. Sarebbe una soluzione più gradita rispetto all’ex Lampard, in lotta per la promozione in Premier ...

Anticipazioni Il Segreto - serale di oggi : Fernando Pensa che Maria trami alle sue spalle : Il martedì è probabilmente il giorno preferito dai telespettatori de Il Segreto che possono seguire ben due episodi quotidiani. Il primo andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, mentre il secondo si sposterà in prima serata su Rete 4. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, stasera la telenovela iberica inizierà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25 quando lascerà spazio a Una Vita. La puntata serale sarà ampiamente ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea Pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Che tempo che - Luciana Littizzetto non ha pietà neppure per Sergio Mattarella : una foto imPensabile : A Che tempo che fa di Fabio Fazio nel mirino non c'è soltanto Matteo Salvini. Quando c'è da farsi una risata, infatti, nel mirino di Luciana Littizzeto ci finisce anche Sergio Mattarella. La ragione? Lo strano modo in cui si è mostrato al convegno di Confcooperative la scorsa settimana. Cosa non tor

Inter - si Pensa anche alle cessioni : sette in partenza - tra questi ci sarebbe Joao Mario : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità dell'uscita dal settlement agreement siglato con la Uefa qualche anno fa sotto la gestione Erick Thohir. Questo permetterà alla società nerazzurra di potersi muovere con maggiore libertà sul mercato e di non avere quei vincoli relativi alla rosa da presentare in Europa come avuti negli ultimi tre anni. ...

New York Pensa a multare i pedoni che attraversano con gli occhi fissi sul cellulare : Previste multe da 25 a 250 dollari in una metropoli che assiste a 300 investimenti mortali all'anno. Una sola eccezione, quella riservata ai medici

Pedullà : Sarri al 70% via dal Chelsea - la Juventus Pensa anche a lui : Alfredo Pedullà è uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog, Pedullà dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio di Sarri al Chelsea sono superiori al 70%. anche in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. ...

MotoGp - Quartararo non proprio a suo agio in Francia : “Pensavo che la pista fosse più facile da imparare” : Il pilota del team Sic Petronas ha commentato la prima giornata di libere del Gp di Francia, svelando di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi Maverick Vinales è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della MotoGp a Le Mans, dove domenica si disputerà il Gp di Francia, quinto appuntamento stagionale del circus. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso col tempo di 1’31″428 davanti al campione del ...

Di Maio : non voteremo l'aumento del debitoLega : vita dura se Pensano che siamo corrotti : Questione morale e bilancio pubblico allontanano ancora una volta le due forze di governo con il pentastellato che ribadisce che l'Iva non aumenterà. Molinari, capogruppo leghista: "Quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti andare avanti diventa molto complicato".

Anastasia : "Pensavo che nessun uomo mi avrebbe amato per colpa delle cicatrici" : Anastacia canta ancora e lo farà anche in Italia, con il suo Imaginaction tour, in due concerti: il 7 giugno al Comacchio Beach Festival - Musica per la sostenibilità e l’8 giugno allo Stadio Comunale di Civitanova Marche. La pop star si racconta a “7” del Corriere della Sera e spiega come la malattia abbia cambiato la sua vita.“Quello che per me ha cambiato tutto è stato avere il morbo di Crohn ...

"Scelta è tra M5s e tangentopoli" : Di Maio fa infuriare Salvini (che Pensa al complotto) : Ennesima lite nell'esecutivo: per il vicepremier Luigi Di Maio, "è una tangentopoli", mentre l'altro vicepremier Matteo...

Giro d’Italia - Valerio Conti Pensa in grande : “voglio tenere la maglia rosa il più possibile - sapevo che Roglic…” : Il corridore dell’UAE Team Emirates si gode la maglia rosa, ammettendo di volerla tenere il più possibile Fausto Masnada vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, Valerio Conti si prende la maglia rosa. Giornata trionfale per l’Italia, che mette tutti in riga esultando grazie a due propri corridori. Gian Mattia D’Albert/LaPresse Dopo tre anni, un ciclista azzurro torna in cima alla classifica generale, ci pensa ...

Sondaggio - i dati di YouGov sul futuro dell'Ue : la metà degli europei Pensa che crollerà : La paura quasi concreta che serpeggia tra gli europei è che le prossime elezioni Europee possano essere le ultime. Stando agli ultimi sondaggi, come riporta La Stampa, per quanto la fiducia nelle istituzioni comunitarie mantenga livelli ancora alti tra gli elettori, è altrettanto forte la sensazione

Carceri - il sovraffollamento ha una causa ben precisa. Ma non è quella che si Pensa : Abbiamo presentato la mattina di giovedì 16 maggio a Roma il XV Rapporto sulle Carceri dell’associazione Antigone, alla presenza del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e del Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità Gemma Tuccillo. Da 21 anni entriamo in tutte le Carceri italiane per adulti e per minori e ci preoccupiamo di raccontare all’esterno quella vita reclusa che troppo spesso si vorrebbe rimuovere e ...