I sindaci che aiutano a fare più figli

Corruzione - Cantone : “Mai fatta entrare in vigore la norma per ridurre stazioni appaltanti che toglieva poteri ai sindaci” : “Il Codice degli appalti, che ora sembra essere diventato il principale problema del Paese, prevedeva una novità che era una vera e propria rivoluzione che però non è mai entrata in vigore: la qualificazione delle stazioni appaltanti, che avrebbe dovuto avere come conseguenza la riduzione a massimo 1000-1.500“. A ricordarlo, il giorno dopo la maxi retata di amministratori pubblici e imprenditori accusati di Corruzione e accordi per ...