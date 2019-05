Giorgetti | Non ho accusato Conte ma così non si va avanti | Premier al

Governo in stallo sul decreto sicurezza - oggi niente Cdm. Giorgetti : “Così non si va avanti” : Non si placa il braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini preme per il via libera. Ma oggi il Consiglio dei ministri non ci sarà. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha detto il vicepremier in ...

Giorgetti : "Così non si va avanti" : 14.06 "Non accuso nessuno, tantomeno il premier Conte, ma così non si può andare avanti,senza affiatamento".A dirlo è il sottosegretario Giorgetti, numero due della Lega, alla Stampa Estera. "Se c'è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo". La stabilità è un valore "se non è immobilimo", spiega. E sottolinea: se non si fa l'autonomia la Lega "si spazientisce". Afferma che "oggi non ci sarà il CdM, ci sono incombenze ...

Dl Sicurezza bis - salta il cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...

Governo - Giorgetti : “Non accuso Conte ma così non si può andare avanti. Ritrovare spirito di squadra” : “La mia riflessione è che se c’è un Governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il Governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento. Questo affiatamento va ritrovato, sennò non si va avanti”. Lo afferma il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nel corso di un incontro con la ...

Giorgetti : "Così non si va avanti Mio passo indietro? Dispostissimo" : "La mia riflessione e' che se c'e' un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il... Segui su affaritaliani.it

"Così il governo non può andare avanti" - ha detto Giorgetti : "Non accuso nessuno tantomeno il presidente del Consiglio, dico solo che così non si può andare ?avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, intervistato alla Stampa estera.

Giancarlo Giorgetti alla stampa estera : "Così non si può andare avanti" : “La mia riflessione è che se c’è un “La mia riflessione è che se c’è ungoverno del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento.Questo affiatamento va ritrovato, sennò non ...

"Così non si può andare avanti" Governo - altra bomba di Giorgetti : "La mia riflessione e' che se c'e' un Governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il Governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il... Segui su affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti Non raccoglie la sfida. Conte : "Allora sfiduciami" - il leghista resta a Milano : Doveva essere la resa dei conti tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti. Invece, almeno su questo punto, il CdM di lunedì sera è andato via liscio e il motivo è semplice: il sottosegretario leghista non era presente. In giornata il numero due della Lega si era scagliato dritto per dritto contro il

Governo - il leghista Giorgetti : “M5s ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Esecutivo paralizzato” : Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il Governo è paralizzato”. Lo dice Giancarlo Giorgetti a La Stampa. “In queste ultime tre settimane il Governo è in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna ...

Giorgetti : “Conte non è più sopra le parti e i 5 Stelle ci fanno opposizione. Governo fermo” : Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega di Salvini, arriva a Torino dopo una giornata interminabile passata a stringere mani e a incontrare gli imprenditori tra la Valle d’Aosta e il Canavese. È stanco, provato quando entra nella sala verde del «Cambio» il ristorante più esclusivo di Torino dove lo aspettano una ventina degli imprenditori chiave...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Conti pubblici - Giorgetti : “Sforare il 3%? Dipende per cosa - il tetto non è scritto nelle tavole di legge” : Giancarlo Giorgetti che già ieri aveva paventato vento di crisi oggi in una conferenza stampa a Montecitorio ribadisce che “il governo per andare avanti ha bisogno di condivisione”. E alla domanda se la campagna elettorale finirà o inizierà il 26 maggio (data delle elezioni europee), dopo alcuni istanti di silenzio, sorride e risponde: “Bella domanda”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio rivendica la linea ...

Giorgetti (Lega) : "Se litigiosità prosegue - dopo il 26 maggio governo non va avanti" : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario del governo Conte, è stato ieri sera ospite della trasmissione Porta a Porta. L’esponente della Lega è stato inevitabilmente punzecchiato da Bruno Vespa sulle continue liti tra i due partiti di maggioranza e Giorgetti si è espresso così nei confronti del Movimento 5 Stelle. "Se il livello di litigiosità resta questo, dopo il 26 maggio è evidente che non si potrebbe andare avanti", le parole dell’esponente ...