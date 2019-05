Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Le sensazioni dialla vigilia del suoGp dicon la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè di giovedì, degli incontri con la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al nuovo weekend di gara. Dopo un dominio Mercedes da record, col team di Brackley che ha messo a segno ben 5 doppiette consecutive, la Ferrari arriva a Monaco motivata a far bene., in particolare, ha una motivazione in più per puntare ad un buon risultato, considerando che gareggerà in, davanti al suo pubblico. photo4/Lapresse Il ...

