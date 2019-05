Caro Toninelli | posso invitarti a fare un giro con Uber?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Ciao a tutti”, direbbe Crozza. Tanti italiani come me usanoe si trovano benissimo. Per questo, ministro, il suo decreto anti-, pronunciato in nome del popolo italiano, mi ha lasciata basita! Lei che è molto smart sa benissimo che basta un’applicazione da scaricare sul cellulare e da New York a Bombay, da San Paolo passando per Londra e Lisbona, possiamo richiedere un auto, il conto viene accreditato direttamente sulla carta di credito, con cambio di valuta in corso. Io lo chiamo un buon servizio, lei no? Esistono tre categorie, dal prezzo basic a quella di lusso; il costo di base non supera di molto la tariffa di un nostro taxi. Le auto sono confortevoli, quasi ministeriali (sì, piacerebbero anche a lei, ministro), l’autista ti offre una bottiglietta d’acqua, ti prende la valigia, insomma coccolano il cliente. E, sempre tramite l’app, puoi dare una ...

