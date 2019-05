Auto contromano sulla statale | paura a Monopoli

Auto entra contromano sulla statale a Monopoli : due camionisti evitano tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Travolto da un’Auto in contromano! morto istruttore di body building Marco Alberucci : Il 36enne di Sanremo, Marco Alberucci, istruttore di body building, era ricoverato da venerdì sera all'ospedale San Martino di Genova. Troppo gravi le ferite subite nel violentissimo impatto con una macchina che stava effettuando un sorpasso in contromano. Il ragazzo viaggiava in sella alla propria a Honda Cbr in direzione Ventimiglia, quando, stando ai primi accertamenti, è stato investito da un’auto contromano guidata da un uomo di 69 ...

ROMA - BETONIERA IMPAZZITA TRAVOLGE Auto : 5 FERITI/ Casilina - contromano : sequestrata : ROMA, una BETONIERA IMPAZZITA ha travolto 20 AUTO sulla Casilina provocando almeno 5 FERITI gravi. Il mezzo procedeva contROMAno, sequestrato.

Betoniera contromano - Auto travolte e persone investite : il video : Betoniera contromano, auto travolte e persone investite: il video dell'incidente in via casilina a roma

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 Auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Roma : camion contromano travolge Auto e passanti - diversi feriti : Incredibile incidente a Roma, attorno alle 11.30. Un uomo, alla guida di una betoniera, si è lanciato contRomano sulla Casilina, in direzione centro, ed ha travolto tutto quello che trovava sul suo...

Paura su via Casilina : betoniera contromano travolge tre Auto e investe 2 persone : Roma – Tre auto travolte e due persone investite. Panico a Roma su via Casilina, intorno alle ore 11, quando un camion betoniera lanciato contromano in direzione centro ha iniziato a travolgere tutto quello che trovava sul suo percorso, fino a imboccare le rotaie del trenino delle ferrovie laziali e arrestare la sua corsa. Sul posto la Polizia. L'articolo Paura su via Casilina: betoniera contromano travolge tre auto e investe 2 persone ...

Mucca contromano in Autostrada : disagi e code sulla A1 : Gli automobilisti che questa mattina stavano percorrendo l’autostrada in direzione sud, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord, si sono trovati di fronte un ostacolo imprevisto: una Mucca che percorreva la carreggiata in senso contrario. La presenza dell'animale ha causato disagi e rallentamenti, con 2 chilometri di coda in direzione sud tra Ponzano Romano e il bivio A1/Diramazione Roma nord. Gli automobilisti, increduli, hanno ...

In moto contromano sull'Autostrada : «Avevo perso il portafogli». Panico sulla A4 : Stava andando contromano in autostrada, sulla corsia d?emergenza, a bordo della sua moto: un gesto folle e pericolosissimo, giustificato secondo il protagonista con una motivazione che ha...

Contromano in moto sull'Autostrada : "Avevo perso il portafoglio" : L'uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale che gli ha ritirato la patente e lo ha sanzionato con una multa da 500 euro

Auto contromano in autostrada : il video drammatico dello scontro mortale : Un morto e cinque feriti è il bilancio dell'incidente verificatosi sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' nel tratto salernitano tra gli svincoli, direzione nord, di Padula Buonabitacolo e Sala ...

Auto contromano in autostrada - tragico incidente : un morto e cinque feriti : Scontro frontale tra due vetture in provincia di Salerno. La vittima è un anziano di 80 anni, feriti gli occupanti...

Salerno - 80enne guida contromano sull'Autostrada A2 : bilancio tragico - un morto e cinque feriti : Muore guidando l'auto contromano in autostrada e provocando anche il ferimento di altre cinque persone a Salerno. E' il bilancio dell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi...

Imbocca l'Autostrada contromano - schianto in A2 : un morto e 5 feriti : Un morto e cinque feriti è il bilancio dell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' nel tratto salernitano tra gli svincoli,...