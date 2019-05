Aumentati i prezzi Kena Mobile | decisione obbligata di TIM

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) I numeri non hanno dato ragione anel Q1 2019, stando a quanto emerso durante la conference call attraverso cui Telecom Italia ha dettagliato i dati finanziari del relativo periodo e poi riportato da 'mvnonews.com'. Alla crescita fatta registrare in più o meno tutto il secondo trimestre dello scorso anno è succeduto un momento di stabilizzazione, dovuto probabilmente all'aumento deimedi applicato dall'operatore no frills di TIM, in linea con quanto fatto dal main brand (una strategia oculata, disposta appositamente per evitare l'insorgere di situazioni complicate, come stiamo per esporvi). Il rischio da scongiurare è quello della cannibalizzazione interna per effetto dell'eventuale dislivello che avrebbe potuto sussistere tra le offerte di TIM e(da qui l'aumento che, partito dall'operatore principale, ha coinvolto anche il virtuale).Del resto, è ...

