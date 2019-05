Palermo | arresti per droga | in 19 in manette

Palermo : droga dalla Calabria e dalla Campania - arresti e sequestri (2) : (AdnKronos) - L’operazione 'Blacksmith', che ha portato all'arresto di 19 persone, nasce da una precedente indagine della Squadra Mobile, condotta nel 2016, che aveva portato alla luce una vasta attività di importazione di cocaina dal Sud America e dalla Calabria, destinata a rifornire le piazze di

Palermo : droga dalla Calabria e dalla Campania - arresti e sequestri : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E’ in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato, che ha disarticolato un sodalizio criminale che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Decine le misure cautelar

Mafia - investivano nella produzione del caffè sull’asse Milano-Palermo. Sei arresti e due società sequestrate : Investimenti mafiosi nella produzione e nella distribuzione di caffè in un inedito asse tra Milano e Palermo. Questo l’esito di un indagine che ha portato a sei arresti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l’aggravante mafiosa. I finanzieri hanno portato alla luce una organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa ...

Mafia : i boss investivano nel caffè in un asse Milano-Palermo - sei arresti e sequestri : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Cosa nostra investiva, in un inedito asse tra Milano e Palermo, nella produzione e nella distribuzione di caffè. Sono sei gli arresti eseguiti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico- finanziario di Palermo, in collaborazione con lo Scico-Servizio Centrale Inves

Palermo : si spaccia per esorcista abusando delle vittime - tre arresti : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri del Comando Stazione Montelepre (Palermo) con l'accusa di violenza sessuale aggravata, anche nei confronti di minori di 14 anni, truffa aggravata dalla condizione di minorata difesa delle persone offese, induzione, favor

07 : 54 | Palermo - motopesca con 6 tonnellate sigarette illegali : 5 arresti : 09.05.2019 - Il Comando Regionale della guardia di finanza Sicilia, in cooperazione con il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, ha condotto una operazione nel canale di Sicilia sequestrando 610 casse di sigarette di contrabbando provenienti dalla Tunisia per oltre sei tonnellate, di un peschereccio e con l'arresto dei cinque membri dell'equipaggio, tutti di nazionalità tunisina.

Palermo - tangenti in appalti : 4 arresti. Per 8 imprenditori scatta il Daspo per 12 mesi previsto da legge Spazzacorrotti : Truccavano gli appalti pubblici finanziati con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare per l’edilizia scolastica, chiedendo varie tangenti con un importo che corrispondeva circa al 2-3 per cento del valore del finanziamento statale. Questo è emerso dalle indagini che questa mattina hanno portata la polizia di Palermo ad arrestare 4 funzionari del Provveditorato opere pubbliche ed eseguire altre 10 misure ...

Palermo : tangenti al provveditorato opere pubbliche - arresti : Un vasto giro di tangenti nel settore degli appalti pubblici e' stato scoperto dalla polizia a Palermo: in manette sono finiti quattro funzionari

Palermo : arresti Palermo - scatta per la prima volta la 'Spazzacorrotti' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - scatta per la prima volta a Palermo, e tra le prime volte anche a livello nazionale, la legge 'Spazzacorrotti' introdotta di recente in Italia. Con i 14 arresti eseguiti all'alba di oggi nel capoluogo siciliano dove sono stati fermati anche 4 funzionari del Provveditora

Palermo - appalti e tangenti : arresti : 8.14 La Polizia ha eseguito 4 arresti e altre 10 misure cautelari nel blitz 'Cuci e Scuci',nei confronti di imprenditori e funzionari del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo accusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine,scattata dopo la denuncia di un imprenditore e svolta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo, ha svelato un sistema di tangenti nel settore degli ...

Terrorismo : arresti Digos Palermo - pm cercano complici radicalizzati : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - La Procura di Palermo è alla ricerca di eventuali complici di Giuseppe Frittitta, di 26 anni, e Ossama Ghafir di 18 anni, arrestati oggi con l'accusa di Terrorismo islamico. "Gli indagati, qualora lasciati liberi, potrebbero agevolmente intralciare la attività investig

Terrorismo : arresti Digos Palermo - 'propaganda jihadista su Instagram' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - La propaganda jihadista di Giuseppe Frittitta, il palermitano di 26 anni arrestato oggi per Terrorismo islamico, veniva fatta anche su Instragam. E' quanto spiegano gli inquirenti che hanno condotto l'inchiesta sulla Jihad. In particolare, Frittitta, chiamato 'Yusuf',

Terrorismo : arresti Digos Palermo - amicizia radicalizzati nata sul web : Pslermo, 17 apr. (AdnKronos) - E' nata sul web l'amicizia tra Giuseppe Frittitta, il palermitano di 26 anni arrestato oggi per Terrorismo islamico, e Ossama Ghafir, marocchino 18enne, in manette per lo stesso reato. Un'amicizia cresciuta "nel tempo con un’assidua frequentazione consolidatasi attrave

Terrorismo : arresti Digos Palermo - indagati si addestravano per attentato : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Erano pronti a fare attentati i due giovani 'lupi solitari' simpatizzanti dell'Isis arrestati all'alba di oggi dalla Digos di Palermo. I due, come dice il pm nel provvedimento di fermo, si erano "addestrati, sia in concorso tra loro che separatamente, per il compimento