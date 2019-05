Mucca pazza | a Ravenna un caso sospetto

Cosa sappiamo del possibile caso mortale di Mucca pazza a Ravenna : Sarebbe stato il morbo della mucca pazza a uccidere la donna di 59, morta a Ravenna il 5 maggio scorso. Per avere la conferma bisognerà attendere l'esito dell'autopsia eseguita lunedì all'obitorio dell'ospedale 'Bellaria' di Bologna. Intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati una quarantina di persone fra medici e infermieri che avrebbero scambiato la malattia per una polmonite. La donna, riporta il sito Fanpage, era in cura ...

Mucca pazza - eseguita l’autopsia sul corpo della donna morta a Ravenna : attesa per i risultati : Ci vorranno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia condotta sul corpo della donna di 59 anni morta a Ravenna a causa del morbo della Mucca pazza. Le analisi sono state eseguite a Bologna da due anatomopatologi a cui la Pm Monica Gargiulo, titolare dell'inchiesta nella quale risultano indagati 40 medici, ha chiesto massima precauzione.Continua a leggere

A Ravenna si sospetta un caso di morte per morbo da 'Mucca pazza' : Francesca Bernasconi Alla donna era stata diagnosticata una polmonite. Indagate 40 persone, tra medici e infermieri Era stata scambiata per una polmonite. Invece, in provincia di Ravenna, una donna è morta a causa del morbo della "mucca pazza". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la vittima sarebbe una donna di 59 anni, deceduta lo scorso 5 maggio. Inizialmente, la morte era stata attribuita a una polmonite ma, a seguito ...

