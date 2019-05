‘Mini-scosse' al cervello per curare l' obesità | lo studio

today

(Di martedì 21 maggio 2019) Il lavoro dei ricercatori dell'Irccs Policlinico San Donato dimostra l'efficacia e la sicurezza della stimolazione magnetica...

GoSalute : Ricerca: 'mini-scosse' al cervello per curare l'obesità, studio a Milano - marghiadnsal : 'Mini-scosse' al cervello per curare l'obesità - BinaryOptionEU : 'Mini-scosse' al cervello per curare l'obesità -