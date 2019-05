Matteo Salvini | sconcertante rivelazione su Mirandola | L' immigrato dice di essere

Lecce - visita di Matteo Salvini : 'Qui c'è qualche centro sociale da chiudere' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a Lecce, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pieno centro ...

Sondaggi riservati - una voce a Marco Travaglio : perché Matteo Salvini è preoccupato : Matteo Salvini, in questi giorni di tensione con gli alleati di governo e di colpi bassi, pare comunque volerci andar piano, vuole essere più prudente. I Sondaggi riservati che circolano in queste ore, scrive il Fatto quotidiano di Marco Travaglio, sono meno positivi di quanto non fossero fino a poc

I problemi del decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Simboli religiosi - il cardinale Bassetti a Matteo Salvini : “Smetta subito di utilizzarli” : La polemica tra Matteo Salvini e mondo cattolico sui Simboli religiosi non accenna a fermarsi. Questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha annunciato: "Attenzione, non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e Simboli religiosi o di forme di comportamento esteriori".Continua a leggere

Matteo Salvini - decreto sicurezza già limato "ma non stravolto". Diktat a Conte e Di Maio : ora niente alibi : "Il testo non può essere stravolto". Dal Viminale, dopo "una mattinata di lavoro", fanno sapere come il decreto sicurezza bis stoppato dal premier Giuseppe Conte nel cdm notturno di lunedì sia stato modificato. Questo per recepire le indicazioni del Quirinale e risolvere le "criticità" di cui Conte

Mirandola - Matteo Salvini : "Arrestato immigrato nordafricano per il rogo. Macché aprire i porti - tutti a casa" : "Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della polizia locale di Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati", tuona Matteo Salvini sul suo profilo Twitter, rilanciando la notizia dell'incendio avvenuto in provincia di Modena per il quale è stato arrest

Matteo Salvini contro Di Maio e Conte - retroscena dal CdM : "Io sono pronto" - a mezzanotte il dramma politico : Dopo il CdM "fantasma" del pomeriggio, lo scontro tra i ministri entra nel vivo dopo cena e va avanti fino a tardissima serata. Il retroscena del Corriere della Sera sulla riunione a Palazzo Chigi di lunedì parla di un duro scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini, leader d

Cosa c’è nel decreto sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. A partire dalla norma con cui si introducono multe da 10mila a 50mila euro per chi soccorre migranti, sbarcando poi sulle coste italiane. Inoltre, “in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100”, si può arrivare anche alla confisca della nave. Una stretta ...

Antonio Socci e la guerra di Papa Francesco a Matteo Salvini : "La chiesa stia tranquilla se nomina Dio invano" : Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l'ossessione collettiva delle élite. È una fissazione, specie sui media. Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scon

Matteo Salvini e Pd - il retroscena di Renato Farina : perché Zingaretti preferisce la Lega a Di Maio e M5s : Oggi si fa o non si fa il Consiglio dei ministri? Non si sa. Conte fa il misterioso. Uh che dilemma, che paurosa suspense per gli italiani trepidanti. Da non dormirci, vero? In realtà non importa a nessuno. Neanche il leghista più entusiasta o il grillino più sfegatato si aspetta che il governo del

Decreto sicurezza bis - confisca delle navi e sanzioni : ecco il nuovo piano anti Ong di Matteo Salvini : confisca della nave in caso di sbarchi di migranti ripetuti con la stessa nave o se il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100 e multe fino a 50mila euro. È quanto prevede l'ultima bozza del Decreto sicurezza bis. Insomma, dopo lo schiaffo ricevuto in diretta tv sul caso della Sea Watch, M

Flat tax - Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle : “Basta dire no - abbassare le tasse è la priorità” : Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".Continua a leggere

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Nel nuovo appuntamento di Stasera il conduttore Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Matteo Salvini incontrerà la prof sospesa a Palermo : "Non doveva andarci di mezzo lei" : “Vedere un video dove dei ragazzi dell’età di mio figlio dicono che il decreto di Salvini è come le leggi razziali del fascismo denota ignoranza. Non ci doveva andare di mezzo la professoressa. Giovedì la incontrerò, visto che vado a Palermo, e incontrerò anche i ragazzi”, Matteo Salvini interviene sul caso della professoressa palermitana sospesa dopo che i suoi allievi, in un video, avevano ...