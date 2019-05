I punti più controversi dell’ultima stagione di Game of Thrones secondo Zerocalcare

F1 - Gp Spagna Vettel all attacco 'Dobbiamo fare più punti il prima possibile' : Ci manca qualcosa ma nel complesso il pacchetto che abbiamo è abbastanza buono', afferma il quattro volte campione del mondo che non si lascia demoralizzare dal confronto con le prime quattro gare ...

Formula 1 - Vettel : 'Dobbiamo fare più punti possibili' : 'Il ritardo in classifica ora non conta, dobbiamo iniziare a fare più punti il prima possibile': Sebastian Vettel , dal circuito di Montmelo, parla chiaro nel primo giorno di conferenze in vista del ...

Tutta la verità sui 18 punti in più ai rom nelle graduatorie per le case popolari : Diciotto punti. L’incubo che sta agitando i sonni di molti in questi giorni - dalla sindaca Raggi, oggi strigliata da Di Maio, a CasaPound - sulla base della quale i rom scalerebbero più facilmente la graduatoria, assicurandosi un punteggio più alto, per accedere agli alloggi comunali, sta Tutta in 18 punti. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Campidoglio mentre da Casal Bruciato CasaPound tornava a chiedere che gli ...

Mazzarri : 'Torino - in questo derby i punti pesano di più' : TORINO - Vigilia di derby per il Toro di Walter Mazzarri, chiamato a sfangarla contro i bianconeri per poi concentrarsi sulla volata finale che vedrà i granata impegnati in casa contro il Sassuolo, a ...

MotoGp – Dovizioso a Jerez da leader : “più che per i punti sono soddisfatto per…” : La MotoGp torna in Europa: le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Archiviata la tappa di Austin (Stati Uniti) al comando della classifica Piloti, Costruttori e Squadre, il team Mission Winnow Ducati è ora pronto ad iniziare la lunga fase “europea” del Campionato, che prevede undici gare nel Vecchio Continente, la prima delle quali si disputerà come da tradizione a Jerez de la Frontera (Spagna). Ducati ...

È la Juventus più forte di sempre! Manca solo la Champions per fare la storia : ecco i punti chiave per vincerla : Dopo 8 scudetti consecutivi e un dominio incontrastato in Italia, alla Juventus più forte della storia Manca solo la Champions: ecco i punti chiave per trionfare anche in Europa Grazie al successo maturato per 2-1 contro la Fiorentina, la Juventus si è laureata Campione d’Italia per la 35ª volta, conquistando quello che è l’ottavo scudetto consecutivo. Un dominio incredibile, che vede i bianconeri campioni con 5 giornate ...

Trump : se non fosse per la Fed - Borsa avrebbe 5-10.000 punti in più : L'inquilino della Casa Bianca vorrebbe che Powell iniettasse altro denaro nell'economia , come è stato fatto negli anni della recessione nel 2007-2009. Draghi preoccupato per la perdita di ...

Si spezza un braccio in più punti durante l'esercizio di sollevamento pesi : Un incidente terribile, che probabilmente porrà fine alla sua carriera di sollevatrice di pesi. Gaelle Nayo Ketchanke ha subito fratture multiple del braccio mentre tentava di sollevare 110 kg (243 libbre) al campionato europeo di Batumi, Georgia, con la tecnica dello strappo. L'atleta 31enne gareggiava nella categoria femminile da 76 kg, stava sollevando il peso quando il braccio sinistro si è ...

Milan - le sfide dirette sempre più indigeste. Solo 11 punti con le prime otto in classifica : Quest'anno troppi scontri diretti indigesti, meglio partire da una statistica amica. In campionato la Lazio non vince a San Siro contro il Milan dal settembre 1989. Un calcio d'altri tempi con i rossoneri campioni d'Europa in carica, Sacchi in panchina e i biancocelesti che sbancano Milano grazie a un'autorete inverosimile di Paolo Maldini.Sono passati trent'anni e la squadra di Simone Inzaghi si pone ora come spartiacque nel rush finale della ...

Solero - Bmw - : "Più punti ricarica per incrementare l'elettrico" : ' In Italia le immatricolazioni di nuove auto elettriche e ibride plug-in sono ancora sotto l'1% del totale del mercato automotive , mentre in altri Paesi europei come la Norvegia hanno superato il 50%...

Solero - Bmw - : "Più punti ricarica per incrementare l'elettrico" : Milano, 10 apr., AdnKronos, - "In Italia le immatricolazioni di nuove auto elettriche e ibride plug-in sono ancora sotto l'1% del totale del mercato automotive, mentre in altri Paesi europei come la ...

Parma - Faggiano : 'Momento non facile - penalizzati da infortuni. Facciamo più punti possibili per la salvezza' : Il ds del Parma Daniele Faggiano è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Torino: 'Non è un momento facile, ma sono momenti che possono capitare. Non dobbiamo farci prendere dalla smania di avere tutto e subito. Gli infortuni ci penalizzano, ...

NBA – Devin Booker da record : è il più giovane di sempre a segnare più di 50 punti in due gare consecutive : Devin Booker da record nella notte italiana: il cestista dei Suns diventa il giocatore più giovane a far registrare 50 o più punti in due gare consecutive Devin Booker scive un’altra pagina nel libro dei record. Il talento dei Phoenix Suns ha fatto registrare 50 punti nella sconfitta della notte della franchigia dell’Arizona contro gli Wizards: tale cifra, sommata ai 59 siglati contro i Jazz nella partita precedente (109 punti ...

NBA - Danilo Gallinari sempre più decisivo : 27 punti e Cavaliers battuti : Cleveland Cavaliers-L.A. Clippers 108-110 Più complicata del previsto, ma pur sempre di una vittoria si tratta. La tripla decisiva e del possibile successo di Jordan Clarkson infatti non trova il ...