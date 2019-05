Che succederà adesso a Radio Radicale?

Che cosa succederà ai nostri smartphone cinesi? : Milano. Quando ieri gli Stati Uniti hanno annunciato misure punitive nei confronti del campione tecnologico cinese Huawei, tutti gli esperti e tutti gli analisti economici si sono fatti un’unica domanda: siamo davanti a un nuovo caso Zte? Le misure adottate dall’Amministrazione Trump sono un’arma co

Che succederà senza un accordo sui dazi tra Washington e Pechino : L’economia reale cinese sta già rallentando, e i nuovi dazi annunciati da Trump possono far precipitare la Cina e il mondo in nuova recessione. Leggi

Formula 1 – Hamilton pungente in Spagna : “io e Valtteri? Situazione diversa dai tempi di Rosberg - ma non succederà mai più Che…” : Lewis Hamilton amichevole ma pungente nei confronti di Valtteri Bottas: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare ...

Benzina - il "peggio" deve ancora arrivare : Che cosa succederà nei prossimi giorni : Bearzi, presidente nazionale della Figisc Confcommercio Osservatorio prezzi: "Presupposti per una aspettativa di prezzi...

Higuain : 'Vorrei restare al Chelsea - ma non so cosa succederà' : Quando arrivano i risultati tutto è più semplice, come in tutti i lavori del mondo. Speriamo di centrare la qualificazione alla Champions League, che è solo un punto'.

A raccontare comincia tu - inizio “con il pilota automatico” per Raffaella Carrà Che ospita Fiorello : ma senza lo showman Che succederà? : Rosario Fiorello ospite, Raffaella Carrà conduttrice. “Mi è sembrato di sentire un rumore”, sì quello degli applausi. Perché in certi casi basta il nome, se poi gli artisti presenti in un programma sono di questo calibro il risultato è raggiunto quasi in partenza. Se schieri Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra la partita l’hai già vinta, al di là di come l’hai giocata. L’incontro tra due monumenti ...