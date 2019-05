Caciotte contaminate | ​200 Bimbi intossicati | gli indagati sono otto

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Aurora Vigne La procura di Pescara ha chiuso l'inchiesta sul caso degli oltre 200 bambini, iscritti in numerose scuole della città, finiti in ospedale con sintomi gastrointestinali, provocati dal batterio campylobacter Oltre 200 bambini. La procura di Pescara ha chiuso ora l'inchiesta sul caso deifiniti in ospedale, a cavallo tra maggio e giugno dello scorso anno, con sintomi gastrointestinali, provocati dal batterio campylobacter. In queste ore i carabinieri del Nas e i carabinieri forestali stanno notificando gli avvisi di garanzia agli. Si tratta di due esponenti della Cirfood, società che gestiva il servizio mense nelle scuole, Fabrizio Gazzo e Anna Flisi, insieme ad Angelo ed Eleonora Leone, amministratori dell'omonimo caseificio, cheaccusati di lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Altri due ...