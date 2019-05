Brexit:May apre a referendum se accordo

petergomezblog : Brexit, Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’interno sarà inserita anche clausola per indire secondo refere… - antoguerrera : +++ May apre a un secondo referendum su #Brexit, opzione inserita nel suo nuovo piano Brexit, parlamentari voterann… - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Brexit, Theresa May annuncia un “nuovo accordo”. All’interno sarà inserita anche clausola per indire secondo referendum… -

Il Parlamento britannico sarà chiamato a esprimersi sull'opportunità o meno di tenere un secondosu. Lo ha annunciato la premier britannica, Theresa May, spiegando che nella sua nuova proposta per lasarà compreso un voto in tal senso. Lei personalmente si oppone a tale eventualità, ha ricordato, ma se i deputati vogliono un secondodevono approvare il disegno di legge che presenterà. Il nuovodi separazione prevede un voto in Parlamento sul mantenimento dell'unione doganale con la Ue.(Di martedì 21 maggio 2019)