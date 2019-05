TelevideoRai101 : 'Biker' passa col rosso, ferisce agente - GardaTrentino : RT @vallediledro: Un giro immancabile nel bagaglio di un mountain biker è quello che da Lago di Ledro passa dal Rifugio Nino Pernici, per p… - danilocis1 : RT @vallediledro: Un giro immancabile nel bagaglio di un mountain biker è quello che da Lago di Ledro passa dal Rifugio Nino Pernici, per p… -

in moto con il semaforo, i vigili lo inseguono, lo bloccano e, durante il controllo dei documenti, il centauro, italiano, 46 anni, inveisce contro gli agenti e li aggredisce fisicamente,rompe la moffola del loro mezzo di servizio e tenta la fuga. E' successo in un quartiere centrale di Roma. Ferita una delle agenti, medicata in ospedale. Arrestato il motociclista: dovrà rispondere per i i reati di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltreché per danneggiamento.(Di martedì 21 maggio 2019)