Vela | Europei Laser 2019 | ottima partenza di Giovanni Coccoluto | sesto tra gli Standard

(Di lunedì 20 maggio 2019) Si sono aperti con le prime regate di qualificazione gli, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che andranno in scena questa settimana nelle acque lusitane di Porto. La rassegna continentale presenta quest’anno un campo partenti di assoluto valore e come di consueto sono presenti anche atleti noniscritti alla categoria open. La spedizione azzurra si presenta al via con modeste ambizioni, consapevole di faticare non poco in questa particolare specialità olimpica. La prima giornata ha però sorriso a, atleta di punta della squadra italiana e n.27 del ranking mondiale, che ha terminato in sesta posizione dopo le due regate inaugurali. Nelsituazione di grandissimo equilibrio nelle parti alte della classifica con quattro atleti al comando a quota cinque punti: il tedesco Philipp Buhl, n.4 del ...

