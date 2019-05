Serie A Chievo-Sampdoria 0-0 nell' ultima di Pellissier

Calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...

Serie A - 37° turno : Chievo-Sampdoria 0-0 : 14.32 Il Chievo pareggia 0-0 con la Samp una gara senza più motivazioni di classifica e saluta il suo capitano e bandiera Sergio Pellissier, cui il 'Bentegodi' riserva una grande festa per l'addio, a 40 anni, al calcio giocato. Al 10' il Var cancella l'1-0 di Leris, scattato in fuorigioco millimetrico,Ekdal sfiora il palo di destro, gialloblù ancora pericolosi con De Paoli ma in 1 dal 40' per il rosso a Barba (entrataccia su Defrel).Semper ...

Serie A - Sorrentino saluta il Chievo con rammarico : 'Immaginavo un finale diverso' : Con un post pubblicato dalla pagina di Instagram, Stefano Sorrentino ha salutato tifosi, compagni e società, con un pizzico di rammarico per non essere stato convocato per la gara contro la Sampdoria al Bentegodi, che ha avuto inizio alle 12:30. Anni importanti quelli passati al Chievo dal portiere classe 1979, che ha sempre mantenuto prestazioni oltre la media ed è stato un esempio in campo e fuori, soprattutto per i compagni di squadra. Per ...

Chievo – Sampdoria in streaming e tv : dove vedere la 37a giornata Serie A : dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e tv: data e orario 37a giornata serie A Chievo Sampdoria streaming| Chievo – Sampdoria si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30. Un match senza significato in termini di classifica. Proprio per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Ecco dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e in tv dove sarà visibile? La partita sarà un’esclusiva di DAZN e sarà quindi ...

DIRETTA CHIEVO SAMPDORIA/ Streaming video DAZN : arbitra Aureliano - Serie A - : DIRETTA CHIEVO SAMPDORIA Streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca allo stadio Bentegodi per la 37giornata del campionato di Serie A.

Chievo – Sampdoria in streaming e tv : dove vedere la 37a giornata Serie A : dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e tv: data e orario 37a giornata serie A Chievo Sampdoria streaming| Chievo – Sampdoria si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30. Un match senza significato in termini di classifica. Proprio per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Ecco dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e in tv dove sarà visibile? La partita sarà un’esclusiva di DAZN e sarà quindi ...

Video/ Inter-Chievo - 2-0 - : highlights - nerazzurri vicini alla Champions - Serie A - : Video Inter Chievo, risultato finale 2-0,: gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Meazza per la 36giornata del campionato di Serie A

Chievo – Sampdoria in streaming e tv : dove vedere la 37a giornata Serie A : dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e tv: data e orario 37a giornata serie A Chievo Sampdoria streaming| Chievo – Sampdoria si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30. Un match senza significato in termini di classifica. Proprio per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Ecco dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e in tv dove sarà visibile? La partita sarà un’esclusiva di DAZN e sarà quindi ...

Serie A. Inter torna al terzo posto - Chievo battuto 2-0 : Calcio, Serie A: L'Inter batte il Chievo 2-0 e torna al terzo posto in classifica a quota 66 punti, uno in piu' dell'Atalanta e a +4 da Milan e Roma

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Serie A - si chiude la 36^ giornata : le formazioni di Bologna-Parma e Inter-Chievo : Si chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante soprattutto per la corsa salvezza, la vittoria dell’Empoli in trasferta contro la Sampdoria ha rovinato i piani dei club, adesso tante squadre sono a serio rischio. Oggi in scena due partite molto importanti. Alle 19 vero e proprio scontro per la salvezza quello tra Bologna e Parma, partita che non ha bisogno di presentazioni per rivalità ed obiettivi. Le due ...

Serie A Inter - distrazione muscolare per De Vrij : a rischio per il Chievo : MILANO - Stefan De Vrij va ko: il difensore dell' Inter ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. "Ho sentito tirare l'adduttore, aspettiamo per capire cos'è" , aveva ...

Serie A. Spal stende Chievo - è salvezza matematica : Una doppietta di Felipe e una rete di Floccari e Kurtic regalano la seconda salvezza consecutiva alla Spal. La squadra di Semplici..

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...