Perché bisogna proteggere i cani quando fa caldo

Formula 1 - Ricciardo svela i segreti del circuito di Zandvoort : “bisogna avere le palle - vi spiego perchè” : Il pilota australiano ha svelato i segreti del circuito di Zandvoort che, dalla prossima stagione, ospiterà il Gp d’Olanda Nel 2020 il Gp d’Olanda sostituirà quello di Barcellona, restituendo la Formula 1 ai Paesi Bassi dopo 35 anni. Si correrà sul circuito di Zandvoort, che verrà rinnovato nei prossimi mesi per permettere alle monoposto di regalare spettacolo ed emozioni. MARIO BARTOWIAK Sono molti i piloti che hanno corso sul ...

Eterni Perché durano : i 7 accessori di moda su cui bisogna investire per non sbagliare : Almeno sette sono i capi su cui puntare come piccoli investimenti destinati, col tempo, ad arricchire l’immagine di una...

Centrodestra : Perché Lassie ritorni bisogna che la casa ci sia : Premessa numero uno: il voto della Basilicata, come quello dell'Abruzzo, della Sardegna, e prima ancora del Friuli Venezia Giulia, del Molise, delle province autonome di Trento e Bolzano, è stato un voto politico. Netto. Chiaro. Inequivocabile.Premessa numero due: ricordarlo ogni minuto a Matteo Salvini, sul modello "torna a casa Lassie", non serve a niente. Perché Salvini il vento di Centrodestra che soffia forte nel Paese ...

Caffè e tè : ecco Perché non bisogna mai berli troppo caldi : Assumete il Caffè e il tè quando è ancora bollente? Attenzione, potrebbe essere pericoloso per la salute. Bere bevande eccessivamente calde infatti sembra aumentare il rischio di tumore all’esofago, come rivela uno studio condotto dalla Teheran University of Medical Science. La ricerca ha osservato, per un intervallo di tempo compreso tra il 2004 e il 2017, le abitudini alimentari di circa 50mila persone di età compresa tra i 40 e i 75 ...