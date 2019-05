Nel segreto dell' urna Dio ti vede | Salvini no!

Matteo Salvini - il retroscena sul sondaggio segreto che gira Nella Lega : "Perché devi cambiare" : Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini e la sua inattesa "virata armoniosa" a poche ore dal comizio leghista in piazza Duomo a Milano nasconde, tra le righe, anche una riflessione fondamentale per comprendere cosa guidi le reazioni del Capitano di fronte agli attacchi continui, e se

Salute : Nello “sdijuno” abruzzese il segreto della longevità - la scoperta dei ricercatori : L’Abruzzo, nota regione degli arrosticini, è figlia di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Argomenti, questi, che tornano nella ricerca del’Università di Teramo che ha da poco concluso uno studio “Centenari” della regione e sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche metaboliche della popolazione abruzzese tra i novanta e i cento anni. In totale sono 150 i Comuni della Regione con un ...

La “quintessenza” del sapore del pomodoro : il segreto in un gene - assente Nelle colture intensive : La scienza ha voluto affrontare l’annosa questione del sapore molto spesso perduto di uno degli ingredienti principe della dieta mediterranea: il pomodoro. I ricercatori dei centri Agricultural Research Service (Ars) e Boyce Thompson Institute (Bti) negli States hanno scatenato una vera caccia al gene, mappando quasi 5 mila geni mai documentati finora, pur di arrivare all’élite del sapore del pomodoro. E potrebbero aver portato alla ...

Accadde oggi - Nel 1981 l’attentato a papa Giovanni Paolo II : il ‘miracolo’ e il terzo segreto di Fatima : Era il 13 maggio 1981 quando in piazza San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali Agca sparò due colpi di pistola contro papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Si tratta di un attentato indelebile per la memoria collettiva di milioni di italiani, che sono rimasti per ore con il fiato sospeso in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute di uno dei pontefici più amati di sempre. I FATTI papa Giovanni Paolo II, che era da poco entrato in ...

Juventus - RavaNelli : 'Il segreto della Juve è l'umiltà e l'entusiasmo dei leader' : In attesa di un calciomercato che si preannuncia scoppiettante per la gran parte dei top club di Serie A, prosegue la stagione calcistica, e in questo finesettimana si disputerà la 31esima giornata di campionato, che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dello scudetto nonostante manchino ancora sette giornate alla fine del campionato. La Juventus giocherà contro il Milan nel match di sabato delle ore 18:00, in attesa del match di ...

La cessione di Insigne è il segreto di PulciNella. Lo aspetta Parigi? : La mano di Raiola È il segreto di Pulcinella. L’uomo del Napoli sul mercato è Lorenzo Insigne, e non Kalidou Koulibaly. Sarà Insigne a lasciare il Napoli a fine stagione, con ogni probabilità. L’intervista concessa al Corriere dello Sport è la pubblica assunzione di responsabilità che in questi casi deve assumersi un calciatore simbolo quando desidera andare via. Deve esporsi, fare un passo avanti. «Ho 28 anni, può capitare ...

Il segreto - trame spagnole : Mauricio e Raimundo si incontrano Nella cantina di Fe : Continuano il successo della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere dei cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Nuovi intrighi e colpi di scena sono pronti a caratterizzare la vita degli abitanti del paese di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole delle puntate che vanno in onda sul piccolo schermo da lunedì 15 fino ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa cade Nella trappola di Antolina : Le intense avventure della serie televisiva iberica “Il Segreto” nata dalla penna di Aurora Guerra sorprendono sempre di più. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, rivelano che la vera natura di Antolina rischierà di venire alla luce grazie al dottor Zabaleta. Quest'ultimo dopo aver visitato parecchie volte la moglie di Isaac, avrà la conferma che la donna non è in stato interessante da ...

Nell’ippocampo il segreto della rigenerazione delle cellule del cervello : Tutti vorremmo un cervello sempre giovane e reattivo al riparo dell’età che avanza, e magari in grado di rigenerarsi: ora una nuova scoperta potrebbe aprire nuovi scenari. La risposta è dentro la struttura del cervello nello specificatamente nell’ippocampo, questo quanto afferma la ricerca pubblicata sulla rivista Cell, la scoperta si deve ai ricercatori dell’Università della Pennsylvania, coordinata da Hongjun Song e Guo-li ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : tre nuovi personaggi Nelle trame della Soap : Marchena, Lola e María Elena Casado de Brey sono i tre nuovi protagonisti de Il Segreto. Scopriamo chi sono e come si inseriranno nelle vicende di Puente Viejo.

Quote rosa bocciate dall'Ars con voto segreto : è polemica. Più assessori Nelle giunte comunali : Siamo inorriditi dalla visione del mondo che tende ad escludere le donne dalle giunte comunali e dalla politica in generale". L'esito della votazione è stato criticato anche da Marianna Caronia, ...

Trame - Il Segreto : Mauricio e Raimundo non credono Nella buonafede di Fernando : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno emoziona i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Mauricio e Raimundo dubiteranno che Fernando li stia davvero aiutando a liberare Alfonso e Emilia. Il Segreto: Fernando responsabile del rapimento di Alfonso e Emilia Il ritorno di Maria coinciderà con il sequestro di Emilia e ...

Domenica In - il dramma segreto di OrNella Vanoni : 'Un giorno il medico mi ha detto...'. Mara Venier gelata : 'Sono border-line, mi devo curare finché campo'. Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In , ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno , parla della propria condizione di '...