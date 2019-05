Matteo Renzi: “Conte è indegno, svilisce ruolo del presidente del Consiglio” (Di lunedì 20 maggio 2019) Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio durante un evento elettorale a Milano: "Conte che non sceglie fra garantismo e giustizialismo non solo non è degno di essere presidente del Consiglio: non è degno di essere professore di diritto. Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio".



