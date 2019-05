Catch-22 di George Clooney è una folle miniserie sulla guerra

Catch-22 Giancarlo Giannini a Blogo : "Spero George Clooney diventi presidente degli Stati Uniti!" : "Faccio una sorta di cameo che incarna però la chiave di lettura di tutta la miniserie" Giancarlo Giannini presenta così il suo Marcello, personaggio italiano presente in Catch-22 la miniserie prodotta, diretta e interpretata da George Clooney in partenza il 21 maggio su Sky Atlantic. Il suo è un piccolo ruolo, infatti quando lo incontriamo all'anteprima romana della miniserie, come potete vedere nel video in apertura, abbiamo provato a ...

Catch 22 su Sky con George Clooney : trama - cast e numero puntate : Catch 22 su Sky Atlantic con George Clooney: di cosa parla e quante puntate sono Partirà martedì 21 maggio su Sky Atlantic la nuova serie tv con protagonista George Clooney: Catch 22. Basata sull’omonimo romanzo di successo di Joseph Heller (conosciuto in Italia con il titolo di Comma 22), il nuovo telefilm racconta le avventure […] L'articolo Catch 22 su Sky con George Clooney: trama, cast e numero puntate proviene da Gossip e Tv.

George Clooney a Roma per la premiere italiana di "Catch-22" - : Fonte foto: Getty imagesGeorge Clooney a Roma per la premiere italiana di "Catch-22" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Red carpet tutto italiano per la nuova serie prodotta da Sky in arrivo il 21 maggio

George Clooney : “Catch-22 è una satira contro la guerra attuale anche oggi” : https://www.youtube.com/watch?v=eCgeIcUdysQ Andrà in onda dal 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Catch-22, la miniserie internazionale tratta dal grande romanzo antimilitarista di Joseph Heller, pubblicato in Italia col titolo di Comma 22 (Bompiani). La produzione originale Sky è ambientata a Pianosa durante la Seconda guerra mondiale, dove un gruppo di bombardieri americani devono affrontare le assurdità della guerra fra cui il paradosso ...

George Clooney lancia la sua Catch 22 in conferenza stampa prima del debutto su Sky (Foto e video) : Il tempo corre veloce e se lo scorso anno eravamo qui a parlare dei lavori sul set in Sardegna e delle prime foto di Catch 22, oggi siamo pronti non solo a vedere i primi episodi della serie ma anche assistere alla sfilata di George Clooney in quel di Roma per il lancio ufficiale in conferenza stampa. Sembra proprio che la serie tv che debutterà il 21 maggio su Sky Atlantic non porterà sullo schermo gli orrori della guerra nel senso letterale ...

George Clooney e Amal per la premier di "Catch-22" - : Fonte foto: La PresseHeorge Clooney e Amal per la premier di "Catch-22" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal red carpet al TCL Chinese Theatre di Hollywood

Catch-22 - la miniserie con George Clooney arriva il 21 maggio su Sky Atlantic (Video) : Segnatevi la data del 21 maggio 2019: quel giorno, su Sky Altantic, arriverà George Clooney. Con lui, una carica di black humor e dialoghi... folli. Stiamo parlando della data di debutto di Catch-22, la miniserie in sei episodi che Clooney dirige (con Grant Heslov ed Ellen Kuras), produce ed interpreta, e che vede l'attore Premio Oscar portavoce di un fortissimo messaggio antimilitarista.Proprio come l'omonimo libro di Joseph Heller, uscito ...

“Catch-22” - la serie di e con George Clooney. Giannini nel cast : Missioni suicide, spettacolari scene di volo, un ritmo forsennato e la follia della guerra raccontata attraverso massicce dosi di black humour. Ecco le immagini che anticipano l'attesa "Catch-22", la serie originale Sky prodotta, diretta e interpretata da George Clooney, in arrivo dal 21 maggio in esclusiva su Sky. In sei episodi racconta le vicende ispirate a un classico della letteratura americana del XX secolo, l'omonimo capolavoro ...