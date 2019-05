Roglic ha il tempo giusto a San Marino Nibali regge | Conti ancora in rosa

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho fatto un buon tempo - Roglic eccezionale. Non facciamoci prendere dall’entusiasmo” : Vincenzo Nibali può ritenersi ampiamente soddisfatto per il risultato ottenuto in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è distinto durante la cronometro individuale che è andata in scena a Bologna e ha concluso lo sforzo al terzo posto in classifica. Il siciliano ha accusato 23” di ritardo da Primoz Roglic e appena 4” da Simon Yates mentre ha guadagnato 5” su Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez: ...