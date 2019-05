Monza | 22enne travolto da un ubriaco alla guida

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Nicola De Angelis Pioggia e nebbia hanno provocato un tamponamento tra due auto sulla Statale 36: ilChetra Sponsiello scende per constatare i danni ma vienee ucciso da una Opel Corsa. Inutile la corsa al Niguarda La procura dista procedendo per omicidio stradale aggravato din stato di ebbrezza. Due auto con alcuni ragazzi a bordo si sono tamponate mentre procedevano in direzione Milano. Nulla di complicato, un banale incidente sopra una Statale che poteva essere risolto con una semplice constatazione amichevole. Chetra Sponsiello,di origine cambogiane ma che ha trascorso tutta la sua vita a Civate (Lecco) era sceso per poter vedere i danni. Purtroppo però non ha avuto neanche il tempo di realizzare che un'auto, una Opel Corsa, stava procedendo ad altissima velocità e lo avrebbedi lì a poco. Una corsa disperata al Niguarda ...

