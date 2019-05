Montella perde la testa | pugno ad un tabellone | ferito uno steward

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Si è conclusa una clamorosa partita delle 15 valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Fiorentina che si sono affrontate in un match fondamentale per la salvezza. Successo per la squadra di D’Aversa, decide un autogol di Gerson. Grande nervosismo nel finale,da parte dell’allenatoread unche cade e colpisce uno, costretto ad essere medicato per alcune ferite. Nel post partita dichiarazioni pesantissime da parte dell’allenatore della Fiorentina che si è lamentato chiaramente dell’arbitraggio, secondola Fiorentina è stata pesantemente penalizzata. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articololaad ununoCalcioWeb.

